В АТОР объяснили отказы россиянам в шенгенских визах

Предпосылок для улучшения ситуации нет, считает вице-президент АТОР. При этом поток туристов из РФ в страны Европы растет – по итогам этого года, добавил Мурадян, он должен увеличится на 2–4%. Логистика становится дешевле: из-за роста спроса европейские перевозчики открывают рейсы из соседних стран, в числе которых Армения, Азербайджан и Казахстан, где сложно получить шенгенские визы, рассказал он.