В АТОР объяснили отказы россиянам в шенгенских визах
В последние годы российским гражданам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз, это происходит по нескольким причинам, в том числе из-за ограничений по количеству заявлений, которые страны могут рассматривать в течение месяца. Об этом «РИА Новости» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Европейские страны, которые готовы выдавать россиянам туристические визы, находятся под «жесточайшим давлением» со стороны Брюсселя, отметил Мурадян. По его словам, в течение месяца они могут рассматривать определенное количество заявлений от российских туристов.
«Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас», – сказал он.
Растет также процент рассмотрения заявлений «под микроскопом», продолжил Мурадян. Россияне, пояснил он, стремятся получить визу «впрок», а у визового и консульского центров сейчас есть возможность проверять бронирования и видеть, что «билеты на самом деле не купленные, а отели только забронированы и не оплачены».
Предпосылок для улучшения ситуации нет, считает вице-президент АТОР. При этом поток туристов из РФ в страны Европы растет – по итогам этого года, добавил Мурадян, он должен увеличится на 2–4%. Логистика становится дешевле: из-за роста спроса европейские перевозчики открывают рейсы из соседних стран, в числе которых Армения, Азербайджан и Казахстан, где сложно получить шенгенские визы, рассказал он.