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В АТОР объяснили отказы россиянам в шенгенских визах

Ведомости

В последние годы российским гражданам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз, это происходит по нескольким причинам, в том числе из-за ограничений по количеству заявлений, которые страны могут рассматривать в течение месяца. Об этом «РИА Новости» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Европейские страны, которые готовы выдавать россиянам туристические визы, находятся под «жесточайшим давлением» со стороны Брюсселя, отметил Мурадян. По его словам, в течение месяца они могут рассматривать определенное количество заявлений от российских туристов.

«Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас», – сказал он.

Растет также процент рассмотрения заявлений «под микроскопом», продолжил Мурадян. Россияне, пояснил он, стремятся получить визу «впрок», а у визового и консульского центров сейчас есть возможность проверять бронирования и видеть, что «билеты на самом деле не купленные, а отели только забронированы и не оплачены».

Предпосылок для улучшения ситуации нет, считает вице-президент АТОР. При этом поток туристов из РФ в страны Европы растет – по итогам этого года, добавил Мурадян, он должен увеличится на 2–4%. Логистика становится дешевле: из-за роста спроса европейские перевозчики открывают рейсы из соседних стран, в числе которых Армения, Азербайджан и Казахстан, где сложно получить шенгенские визы, рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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