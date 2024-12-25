На 25% вырастет по итогам 2024 года количество турпоездок по стране

На 25% вырастет по итогам 2024 года количество турпоездок по странеОтрасль устанавливает рекорды по трафику, но сталкивается с новыми вызовами
Российский союз туриндустрии (РСТ) прогнозирует, что по итогам уходящего года российские туристы совершат 96 млн поездок по стране. Это на четверть больше, чем годом ранее, и максимальное значение для отрасли за последние пять лет.
Для сравнения: динамика выездного туризма заметно скромнее – этот сегмент в 2024 г. вырастет на 16% до 30 млн поездок.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам