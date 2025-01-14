МЧС сообщило об угрозе обрушения скальной породы возле затонувшего танкера

13 января глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии потребовал представить перечень конкретных мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря к 15 января. Он указал, что эффективность работ зависит от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в том числе от герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших судов и их транспортировки к месту утилизации, сбора нефтепродуктов в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и до восстановления пляжей.