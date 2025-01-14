МЧС сообщило об угрозе обрушения скальной породы возле затонувшего танкера
Дороги со стороны Черного моря укрепляют для предупреждения обрушения скальной породы на месте утечки мазута из танкера «Волгонефть 239» в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, спасатели завершили строительство подъездной технической дороги к судну и выровняли более полукилометра пути. Вокруг кормовой части танкера делают искусственную гавань, отсыпано 50 м.
В трех российских субъектах 314 межведомственные мониторинговые группы обследовали 896 км. Определены участки сбора нефтепродуктов общей протяженностью 794 км. Всего с берега собрали 162 410 т загрязненного песка и грунта, из них вывезли 38 829 т.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января рассказал, что на дне Черного моря после их крушения и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута, всего суда перевозили примерно по 4000 т топлива.
13 января глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии потребовал представить перечень конкретных мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря к 15 января. Он указал, что эффективность работ зависит от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в том числе от герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших судов и их транспортировки к месту утилизации, сбора нефтепродуктов в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и до восстановления пляжей.