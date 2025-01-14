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МЧС сообщило об угрозе обрушения скальной породы возле затонувшего танкера

Ведомости

Дороги со стороны Черного моря укрепляют для предупреждения обрушения скальной породы на месте утечки мазута из танкера «Волгонефть 239» в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, спасатели завершили строительство подъездной технической дороги к судну и выровняли более полукилометра пути. Вокруг кормовой части танкера делают искусственную гавань, отсыпано 50 м.

В трех российских субъектах 314 межведомственные мониторинговые группы обследовали 896 км. Определены участки сбора нефтепродуктов общей протяженностью 794 км. Всего с берега собрали 162 410 т загрязненного песка и грунта, из них вывезли 38 829 т.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января рассказал, что на дне Черного моря после их крушения и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута, всего суда перевозили примерно по 4000 т топлива.

13 января глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии потребовал представить перечень конкретных мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря к 15 января. Он указал, что эффективность работ зависит от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в том числе от герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших судов и их транспортировки к месту утилизации, сбора нефтепродуктов в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и до восстановления пляжей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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