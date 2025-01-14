Прокуратура и Морспасслужба подали иск против владельцев танкеров «Волгонефть»
Прокуратура и Морспасслужба обратились в суд с исками против владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», следует из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края.
Согласно данным суда, прокуратура подала иски о привлечении к административной ответственности владельцев указанных судов, которые, как утверждается, нарушили сезонные ограничения на плавание. В суд поступили три заявления от Новороссийской транспортной прокуратуры, в которых ЗАО «Волгатранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239», упоминается как третье лицо. Ответчиками выступают ООО «Кама Шиппинг», владелец танкера «Волгонефть-212», и связанная с ним компания ООО «КамаТрансОйл».
Все заявления были поданы 10 января, однако дела пока не приняты к производству. ЗАО «Волгатранснефть» было зарегистрировано в 2009 г. в Москве. В 2023 г. выручка компании составила 89,8 млн руб., а убыток – 61,34 млн руб. ООО «Кама Шиппинг», основанное в Перми в 2016 г., за тот же период заработало 228 млн руб., но понесло убыток в размере 14 млн руб.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 9200 т. нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Ространснадзор отметил, что оба судна находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. В результате инцидента значительное количество мазута вылилось в море, загрязняя побережье Крыма и Краснодарского края. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на местном уровне, который позже был повышен до федерального.
9 января президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации ущерба от разлива мазута в Черном море и отметил, что предпринимаемых сейчас властями мер недостаточно. В связи с этим он поручил создать правительственную комиссию под руководством глав министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы.
Новая правкомиссия для координации работ по ликвидации последствий ЧС была создана 10 января, а распоряжение о рабочей комиссии от 15 декабря 2024 г. признано утратившим силу. Правкомиссию возглавляет вице-премьер Виталий Савельев. В нее вошли главы МЧС, Минприроды, Минтранса, Росморречфлота, «Роскосмоса», губернаторы Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края, начальник главного штаба войск нацгвардии РФ – замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии, представители Минобороны, Минэкономразвития, Минэнергетики, МВД, Минздрава и др.