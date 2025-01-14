Прокуратура и Морспасслужба подали иск против владельцев танкеров «Волгонефть»

Все заявления были поданы 10 января, однако дела пока не приняты к производству. ЗАО «Волгатранснефть» было зарегистрировано в 2009 г. в Москве. В 2023 г. выручка компании составила 89,8 млн руб., а убыток – 61,34 млн руб. ООО «Кама Шиппинг», основанное в Перми в 2016 г., за тот же период заработало 228 млн руб., но понесло убыток в размере 14 млн руб.