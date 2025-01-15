ЛДПР анонсировала появление поезда в честь Жириновского в метро Москвы
В московском метро может появиться электропоезд в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.
«Обсуждается запуск именного электропоезда "Москва. Жириновский" по Сокольнической линии московского метрополитена», – говорится в сообщении.
Поезд могут запустить к концу 2025 г., в преддверии 80-летия основателя партии. Также в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского планируется пуск и именного скорого поезда «Россия. Жириновский» по маршруту Москва – Владивосток.
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет.
Президент РФ Владимир Путин 6 ноября 2024 г. подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 г. Главой оргкомитета по подготовке мероприятий является председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В январе Минобрнауки разработало форму и размер стипендий имени Жириновского, писали «Ведомости». На стипендию, согласно проекту, смогут рассчитывать студенты и аспиранты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Студентам будет выплачиваться 15 000 руб. ежемесячно, аспирантам – 20 000. В начале года планируется распределять по 10 стипендий на студентов и аспирантов.