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ЛДПР анонсировала появление поезда в честь Жириновского в метро Москвы

Ведомости

В московском метро может появиться электропоезд в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Обсуждается запуск именного электропоезда "Москва. Жириновский" по Сокольнической линии московского метрополитена», – говорится в сообщении.

Поезд могут запустить к концу 2025 г., в преддверии 80-летия основателя партии. Также в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского планируется пуск и именного скорого поезда «Россия. Жириновский» по маршруту Москва – Владивосток.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. 

Президент РФ Владимир Путин 6 ноября 2024 г. подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 г. Главой оргкомитета по подготовке мероприятий является председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

В январе Минобрнауки разработало форму и размер стипендий имени Жириновского, писали «Ведомости». На стипендию, согласно проекту, смогут рассчитывать студенты и аспиранты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Студентам будет выплачиваться 15 000 руб. ежемесячно, аспирантам – 20 000. В начале года планируется распределять по 10 стипендий на студентов и аспирантов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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