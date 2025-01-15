ЛДПР анонсировала появление поезда в честь Жириновского в метро Москвы

В январе Минобрнауки разработало форму и размер стипендий имени Жириновского, писали «Ведомости». На стипендию, согласно проекту, смогут рассчитывать студенты и аспиранты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Студентам будет выплачиваться 15 000 руб. ежемесячно, аспирантам – 20 000. В начале года планируется распределять по 10 стипендий на студентов и аспирантов.