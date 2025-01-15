Марию Певчих включили в базу украинского «Миротворца»
Мария Певчих
Сайт «Миротворец» позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины». В появившейся карточке о Певчих говорится, что она занималась манипулированием общественно значимой информацией в пользу России.
На YouТube-канале «Популярная политика» в эфире от 30 декабря Певчих предлагала частично снять санкции с РФ в обмен на освобождение ряда заключенных, поясняет «Миротворец». Певчих говорила, что считает человеческие жизни гораздо важнее, чем какие-либо ограничения против России или ее граждан. «Миротворец» раскритиковал ее позицию и попросил правоохранительные органы обратить внимание на указанные слова.
В мае 2024 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что экстремистский сайт «Миротворец» является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей, Россия неоднократно привлекала к этой проблеме внимание правозащитных структур. Она напомнила, что находившиеся в базе «Миротворца» корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин, журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский были убиты.