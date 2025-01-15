Марию Певчих включили в базу украинского «Миротворца»

На YouТube-канале «Популярная политика» в эфире от 30 декабря Певчих предлагала частично снять санкции с РФ в обмен на освобождение ряда заключенных, поясняет «Миротворец». Певчих говорила, что считает человеческие жизни гораздо важнее, чем какие-либо ограничения против России или ее граждан. «Миротворец» раскритиковал ее позицию и попросил правоохранительные органы обратить внимание на указанные слова.