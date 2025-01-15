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Марию Певчих включили в базу украинского «Миротворца»

Ведомости

Мария Певчих (считается в России иноагентом) внесена в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве причин указано ее предложение отменить некоторые антироссийские санкции в обмен на освобождение отдельных заключенных в РФ.  

Сайт «Миротворец» позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины». В появившейся карточке о Певчих говорится, что она занималась манипулированием общественно значимой информацией в пользу России.

На YouТube-канале «Популярная политика» в эфире от 30 декабря Певчих предлагала частично снять санкции с РФ в обмен на освобождение ряда заключенных, поясняет «Миротворец». Певчих говорила, что считает человеческие жизни гораздо важнее, чем какие-либо ограничения против России или ее граждан. «Миротворец» раскритиковал ее позицию и попросил правоохранительные органы обратить внимание на указанные слова.

В мае 2024 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что экстремистский сайт «Миротворец» является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей, Россия неоднократно привлекала к этой проблеме внимание правозащитных структур. Она напомнила, что находившиеся в базе «Миротворца» корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин, журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский были убиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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