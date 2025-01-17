Любимова подтвердила назначение Галактионовой новым директором Пушкинского музея

16 января «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Галактионова стала новым гендиректором Пушкинского музея. В тот же день «РИА Новости» писало, что Елизавета Лихачева, возглавлявшая Пушкинский музей, покинула свою должность. Она работала на этом посту с марта 2023 г.