Любимова подтвердила назначение Галактионовой новым директором Пушкинского музея
Новым генеральным директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) назначена Ольга Галактионова. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Любимова пожелала Галактионовой успехов на новом посту.
Галактионова с 2021 г. возглавляла Государственный музейно-выставочный центр «Росизо». Под ее руководством были созданы выставочные проекты «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», «ДК СССР».
Пушкинский музей был открыт в Москве в 1912 г. по инициативе историка и археолога, профессора Московского университета И.В. Цветаева. Экспозиция состоит из более чем 670 000 предметов и включает коллекцию слепков с античных статуй, художественные произведения, археологические находки и собрание предметов из Древнего Египта и Древнего Рима.