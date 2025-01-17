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Комитет Думы одобрил ужесточение наказания за демонстрацию нацистской символики

Ведомости

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за демонстрацию нацистской символики, следует из соответствующего документа.

Изменения предлагается ввести в ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об усилении административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Закон будет также распространяться на пропаганду символики экстремистских организаций, которые запрещены в РФ.

Законопроект предлагает внести меру наказания в виде обязательных работ на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения. На данный момент статья за демонстрацию нацистской символики предусматривает штраф в размере до 2000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.

«Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 21 января 2025 г. для рассмотрения в первом чтении», – говорится в тексте решения.

Помимо данного законопроекта на весенней сессии Госдума рассмотрит инициативу, вводящую «период охлаждения» при выдаче кредитов: четыре часа для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб., а также в феврале 2025 г. во втором чтении планируется принять депутатский законопроект о том, что исследовательские компании, которые имеют право работать в России, на 80% должны принадлежать российским юрлицам или физлицам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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