Комитет Думы одобрил ужесточение наказания за демонстрацию нацистской символики

Помимо данного законопроекта на весенней сессии Госдума рассмотрит инициативу, вводящую «период охлаждения» при выдаче кредитов: четыре часа для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб., а также в феврале 2025 г. во втором чтении планируется принять депутатский законопроект о том, что исследовательские компании, которые имеют право работать в России, на 80% должны принадлежать российским юрлицам или физлицам.