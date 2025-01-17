Комитет Думы одобрил ужесточение наказания за демонстрацию нацистской символики
Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за демонстрацию нацистской символики, следует из соответствующего документа.
Изменения предлагается ввести в ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об усилении административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Закон будет также распространяться на пропаганду символики экстремистских организаций, которые запрещены в РФ.
Законопроект предлагает внести меру наказания в виде обязательных работ на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения. На данный момент статья за демонстрацию нацистской символики предусматривает штраф в размере до 2000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.
«Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 21 января 2025 г. для рассмотрения в первом чтении», – говорится в тексте решения.
Помимо данного законопроекта на весенней сессии Госдума рассмотрит инициативу, вводящую «период охлаждения» при выдаче кредитов: четыре часа для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб., а также в феврале 2025 г. во втором чтении планируется принять депутатский законопроект о том, что исследовательские компании, которые имеют право работать в России, на 80% должны принадлежать российским юрлицам или физлицам.