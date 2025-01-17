Регионы подготовили предложения по кандидатам на выборы в Госдуму

«Есть списки бесспорных кандидатов, которые точно должны быть в следующем созыве, есть те, кто менее очевиден. Такой же список есть и у «Единой России», – говорит один из источников. Оператором сбора этих списков является управление президента по внутренней политике (УВП). И скоро начнется «аудит» этих данных, отмечает собеседник. После этого, к осени 2025 г., можно будет говорить о «возможной конфигурации списков». Работа же над сведением первых примерных списков от регионов и партии в АП начнётся за полгода до этого – в феврале-марте, говорит другой источник.