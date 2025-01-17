Регионы подготовили предложения по кандидатам на выборы в Госдуму

Регионы подготовили предложения по кандидатам на выборы в ГосдумуПосле передачи администрации президента будет проведен их «аудит»
Главы регионов передали во внутриполитический блок Кремля первые возможные предложения по кандидатам в депутаты Госдумы на выборах 2026 г., сказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента (АП). Речь о необходимости предоставить их шла на семинаре для вице-губернаторов в «Сенеже» в ноябре 2024 г., говорит один из источников. Но итоговые списки не обсуждались, добавляет еще один собеседник «Ведомостей».
«Есть списки бесспорных кандидатов, которые точно должны быть в следующем созыве, есть те, кто менее очевиден. Такой же список есть и у «Единой России», – говорит один из источников. Оператором сбора этих списков является управление президента по внутренней политике (УВП). И скоро начнется «аудит» этих данных, отмечает собеседник. После этого, к осени 2025 г., можно будет говорить о «возможной конфигурации списков». Работа же над сведением первых примерных списков от регионов и партии в АП начнётся за полгода до этого – в феврале-марте, говорит другой источник.
Главы регионов учитывают, как им работается с депутатами, говорит еще один собеседник: «В ближайшие полгода могут начать замерять в регионах узнаваемость тех или иных кандидатов, а уже позже – их избираемость», – добавляет он. Плюс не стоит забывать, что есть «квоты» у разных структур (например, «Лидеры России. Политика», «Народного фронта»), участников спецоперации, говорит источник.
«Пока идет предварительный сбор данных по кандидатам для их последующей оценки», – отмечает еще один источник, близкий к АП. По его словам, этим будут заниматься все структуры, которые так или иначе задействованы в составлении списков. Собеседник «Ведомостей» считает, что ротация в Госдуме следующего созыва будет сильной с учетом изменившейся политической ситуации.
Светофор «Единой России»
Перед выборами в Госдуму 2021 г. о начале подготовке к кампании в партии власти заявлял за полтора года до выборов на тот момент секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Тогда он говорил, что цель партии – получение конституционного большинства. А за год до выборов единороссы стали оценивать «избираемость» депутатов, в частности, составляя списки депутатов, которых поделили по трем зонам – «зеленая» (высокие шансы на переизбрание), «желтая» (средние шансы) и «красная» (низкие шансы).
Главное слово в составлении списков за АП, но влияние имеют и губернаторы, и «Единая Россия», говорит еще один источник. По его словам, обновления кандидатов можно ожидать и за счет нового секретаря генсовета партии Владимира Якушева, который будет обсуждать списки с председателем партии Дмитрием Медведевым и АП.
Еще один источник отмечает, что прицельно об оценке кандидатов можно будет говорить после перенарезки одномандатных округов, которая происходит раз в 10 лет: от них избирается 225 депутатов из 450. Другой собеседник говорит, что уже есть понимание, сколько каждому из регионов достанется округов, но внутри них территории пока не делили. К этому власти приступят позже – в феврале-марте, считает он.
Из-за того что в России появилось четыре новых региона, в 12 регионах, вероятней всего, уменьшится число одномандатных округов, говорили источники «Ведомостей». Ничем не рискуют регионы, у которых только один мажоритарный округ, – их защищает правило «один регион – один мандат», отмечает юрист Олег Захаров. Данные о численности избирателей для нарезки округов берутся на 1 января 2025 г., напоминает он: сведения собирают на местах главы районов вместе с ТИК, а сами сведения о численности подписывает лично губернатор и председатель регионального избиркома.
Пока слишком много неизвестных факторов, чтобы говорить о предстоящих в 2026 г. изменениях в составе Госдумы, отмечает руководитель Научного совета Центра политконъюнктуры Алексей Чеснаков: «Среди этих факторов – сценарий продолжения или завершения спецоперации, социальные настроения и др. На данный момент прогноз, скорее, консервативный». Стартовал только первоначальный зондаж губернаторских позиций, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Роль мандата как источника статуса не очень понятна, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ранний запуск подготовки к выборам призван повысить этот статус и всем желающим проявить себя, полагает эксперт.