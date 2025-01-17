Исполняющим обязанности директора центра «Росизо» назначен Георгий Москвичев

Галактионова возглавляла центр «Росизо» с 2021 г. Под ее руководством были созданы выставочные проекты «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», «ДК СССР». До этого она занималась реализацией масштабных проектов в сфере культуры, организовывая разнообразные события – от экспозиций до театральных представлений и отдельных спектаклей.