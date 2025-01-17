Исполняющим обязанности директора центра «Росизо» назначен Георгий Москвичев
17 января министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что новым генеральным директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) назначена Ольга Галактионова. За день до этого про назначение Галактионовой на пост гендиректора Пушкинского музея писал «Интерфакс».
Галактионова возглавляла центр «Росизо» с 2021 г. Под ее руководством были созданы выставочные проекты «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», «ДК СССР». До этого она занималась реализацией масштабных проектов в сфере культуры, организовывая разнообразные события – от экспозиций до театральных представлений и отдельных спектаклей.
16 января «РИА Новости» сообщало, что Елизавета Лихачева, возглавлявшая Пушкинский музей, покинула свою должность. Она работала на этом посту с марта 2023 г.