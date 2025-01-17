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Исполняющим обязанности директора центра «Росизо» назначен Георгий Москвичев

Ведомости

Исполняющим обязанности генерального директора Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» стал заместитель руководителя центра Георгий Москвичев. Об этом сообщили РБК в пресс-службе организации.

17 января министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что новым генеральным директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) назначена Ольга Галактионова. За день до этого про назначение Галактионовой на пост гендиректора Пушкинского музея писал «Интерфакс».

Галактионова возглавляла центр «Росизо» с 2021 г. Под ее руководством были созданы выставочные проекты «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», «ДК СССР». До этого она занималась реализацией масштабных проектов в сфере культуры, организовывая разнообразные события – от экспозиций до театральных представлений и отдельных спектаклей.

16 января «РИА Новости» сообщало, что Елизавета Лихачева, возглавлявшая Пушкинский музей, покинула свою должность. Она работала на этом посту с марта 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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