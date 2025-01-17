СК возбудил дело о коррупции против гендиректора пятигорского оборонного завода
Военные следователи возбудили уголовное дело против гендиректора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко, подозреваемого в даче крупной взятки должностному лицу при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Следствие установило, что с 2017 по 2023 г. Минобороны РФ при исполнении гособоронзаказа заключило свыше 10 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку продукции военного назначения, их общая стоимость составила более 500 млн руб. К исполнению контрактов в качестве субподрядчика привлекался пятигорский завод «Импульс». В течение этих лет Кузьменко передавал должностному лицу государственного заказчика взятки, общая сумма которых превысила 14 млн руб. Взамен требовалась формальная приемка продукции военного назначения, выпущенной «Импульсом», и общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.
Дело возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.
В октябре прошлого года СК возбудил уголовное дело против гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова, подозреваемого в даче особо крупной взятки в рамках исполнения госконтракта с Минобороны РФ. Следствие установило, что в 2017 г. Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику 4 млн руб. за обеспечение привлечения предприятия Свистунова соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России. Общая сумма контрактов составляла 574 млн руб. Военный суд взял Свистунова под стражу, но 5 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что его перевели под домашний арест.
В сентябре 2024 г. СК сообщал, что за восемь месяцев прошлого года было возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа.