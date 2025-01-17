СК возбудил дело о коррупции против гендиректора пятигорского оборонного завода

В октябре прошлого года СК возбудил уголовное дело против гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова, подозреваемого в даче особо крупной взятки в рамках исполнения госконтракта с Минобороны РФ. Следствие установило, что в 2017 г. Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику 4 млн руб. за обеспечение привлечения предприятия Свистунова соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России. Общая сумма контрактов составляла 574 млн руб. Военный суд взял Свистунова под стражу, но 5 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что его перевели под домашний арест.