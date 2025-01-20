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С Черноморского побережья собрано 169 000 тонн загрязненного мазутом грунта

Ведомости

После декабрьского разлива мазута в Керченском проливе с побережья Черного моря собрано более 169 000 т загрязненного грунта, из них свыше 130 000 т вывезено на площадки временного хранения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Очищено более 285 км берега. В частности, в Крыму собрано более 482 т загрязненного грунта и очищено свыше 181 км. При этом за сутки в Краснодарском крае обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов на берег от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района, сообщили в МЧС.

В Керченском проливе тоже продолжается работы. Из района кормовой части танкера «Волгонефть-239» вывезено более 2500 т нефтесодержащей жидкости. Всего в проливе обработано 43 085 кв. км, использовано почти 4,5 т сорбента.

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Анапы, а также в районах Ленинградского муниципального округа, Темрюкского, Курганинского и Тимашевского районов Краснодарского края и всей береговой линии Крыма. Известно о случаях гибели морских животных и птиц.

В интервью «Коммерсанту» от 17 января научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян назвал разлив мазута в Керченском проливе самой серьезной экологической катастрофой в XXI в. По его словам, вывоз минимум 200 000–500 000 т загрязненного грунта приведет к изменению берега: уже есть места, где море наступило на сушу на 30–50 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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