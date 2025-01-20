С Черноморского побережья собрано 169 000 тонн загрязненного мазутом грунта

В интервью «Коммерсанту» от 17 января научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян назвал разлив мазута в Керченском проливе самой серьезной экологической катастрофой в XXI в. По его словам, вывоз минимум 200 000–500 000 т загрязненного грунта приведет к изменению берега: уже есть места, где море наступило на сушу на 30–50 м.