С Черноморского побережья собрано 169 000 тонн загрязненного мазутом грунта
После декабрьского разлива мазута в Керченском проливе с побережья Черного моря собрано более 169 000 т загрязненного грунта, из них свыше 130 000 т вывезено на площадки временного хранения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Очищено более 285 км берега. В частности, в Крыму собрано более 482 т загрязненного грунта и очищено свыше 181 км. При этом за сутки в Краснодарском крае обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов на берег от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района, сообщили в МЧС.
В Керченском проливе тоже продолжается работы. Из района кормовой части танкера «Волгонефть-239» вывезено более 2500 т нефтесодержащей жидкости. Всего в проливе обработано 43 085 кв. км, использовано почти 4,5 т сорбента.
Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Анапы, а также в районах Ленинградского муниципального округа, Темрюкского, Курганинского и Тимашевского районов Краснодарского края и всей береговой линии Крыма. Известно о случаях гибели морских животных и птиц.
В интервью «Коммерсанту» от 17 января научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян назвал разлив мазута в Керченском проливе самой серьезной экологической катастрофой в XXI в. По его словам, вывоз минимум 200 000–500 000 т загрязненного грунта приведет к изменению берега: уже есть места, где море наступило на сушу на 30–50 м.