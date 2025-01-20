СКР завершил следствие в отношении попавшего в плен британского наемника

24 ноября 2024 г. в Telegram распространился видеоролик с Андерсоном, попавшим в плен в Курской области. Он рассказал, что служил связистом в британской армии с 2019 по 2023 г. Гражданин Великобритании уточнил, что записался в интернациональный легион Украины после потери работы. 26 ноября Ленинский районный суд Курска арестовал его. Решение было принято на закрытом судебном заседании. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заверил, что Лондон поддержит британского военного.