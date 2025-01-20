СКР завершил следствие в отношении попавшего в плен британского наемника
Сотрудники Следственного комитета (СК) России завершили следствие по уголовному делу в отношении гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, который участвовал в боях на стороне украинских военных и попал в российский плен в Курской области. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.
Андерсон обвиняется по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По данным следствия, гражданин Великобритании за материальное вознаграждение принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на территории России.
24 ноября 2024 г. в Telegram распространился видеоролик с Андерсоном, попавшим в плен в Курской области. Он рассказал, что служил связистом в британской армии с 2019 по 2023 г. Гражданин Великобритании уточнил, что записался в интернациональный легион Украины после потери работы. 26 ноября Ленинский районный суд Курска арестовал его. Решение было принято на закрытом судебном заседании. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заверил, что Лондон поддержит британского военного.