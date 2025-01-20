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СКР завершил следствие в отношении попавшего в плен британского наемника

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета (СК) России завершили следствие по уголовному делу в отношении гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, который участвовал в боях на стороне украинских военных и попал в российский плен в Курской области. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

Андерсон обвиняется по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По данным следствия, гражданин Великобритании за материальное вознаграждение принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на территории России.

24 ноября 2024 г. в Telegram распространился видеоролик с Андерсоном, попавшим в плен в Курской области. Он рассказал, что служил связистом в британской армии с 2019 по 2023 г. Гражданин Великобритании уточнил, что записался в интернациональный легион Украины после потери работы. 26 ноября Ленинский районный суд Курска арестовал его. Решение было принято на закрытом судебном заседании. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заверил, что Лондон поддержит британского военного.

14 января 2025 г. Росфинмониторинг включил Андерсона в перечень террористов и экстремистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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