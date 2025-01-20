За 2023 год женщины-изобретатели получили более 700 евразийских патентов

Помимо этого, на графике, который представил спикер, была приведена статистка по выданным патентам с 2014 г. Так, за 2014 г. женщины-изобретатели получили 172 патента, за 2015 г. – 112. За 2016-2021 гг. количество евразийских патентов варьировалось от 200 до 278. Резкий рост произошел в 2022 г. – тогда изобретательницы получили 425 евразийских патентов.