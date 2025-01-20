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За 2023 год женщины-изобретатели получили более 700 евразийских патентов

Ведомости

За 2023 г. женщины-изобретатели получили 753 евразийских патента. Такой статистикой на второй Евразийской конференции женщин-изобретателей и технологических предпринимателей поделился президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Григорий Ивлиев.

Помимо этого, на графике, который представил спикер, была приведена статистка по выданным патентам с 2014 г. Так, за 2014 г. женщины-изобретатели получили 172 патента, за 2015 г. – 112. За 2016-2021 гг. количество евразийских патентов варьировалось от 200 до 278. Резкий рост произошел в 2022 г. – тогда изобретательницы получили 425 евразийских патентов.

Ивлиев также поделился глобальными трендами патентования. За 2023 г. во всем мире было опубликовано 3,5 млн заявок на изобретения. В 2022 г. их количество было на уровне 3,4 млн. По сравнению с 2014 г. наблюдается существенный рост – тогда было опубликовано 2,6 млн заявок.

Как писали «Ведомости» в октябре, в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова (Первый МГМУ) создадут систему для раннего выявления перспективных технологий, которая позволит повысить эффективность разработки в России инновационных лекарств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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