За 2023 год женщины-изобретатели получили более 700 евразийских патентов
За 2023 г. женщины-изобретатели получили 753 евразийских патента. Такой статистикой на второй Евразийской конференции женщин-изобретателей и технологических предпринимателей поделился президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Григорий Ивлиев.
Помимо этого, на графике, который представил спикер, была приведена статистка по выданным патентам с 2014 г. Так, за 2014 г. женщины-изобретатели получили 172 патента, за 2015 г. – 112. За 2016-2021 гг. количество евразийских патентов варьировалось от 200 до 278. Резкий рост произошел в 2022 г. – тогда изобретательницы получили 425 евразийских патентов.
Ивлиев также поделился глобальными трендами патентования. За 2023 г. во всем мире было опубликовано 3,5 млн заявок на изобретения. В 2022 г. их количество было на уровне 3,4 млн. По сравнению с 2014 г. наблюдается существенный рост – тогда было опубликовано 2,6 млн заявок.
Как писали «Ведомости» в октябре, в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова (Первый МГМУ) создадут систему для раннего выявления перспективных технологий, которая позволит повысить эффективность разработки в России инновационных лекарств.