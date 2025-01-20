ООН: мировой туризм вернулся на допандемийный уровень в 2024 году
Показатели мирового туризма вернулись на допандемийный уровень в 2024 г. Это следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).
«2024 г. ознаменовал восстановление международного туризма после худшего кризиса в истории сектора. Большинство направлений приняли больше иностранных туристов в 2024 г., чем до пандемии, в то время как расходы посетителей также продолжали активно расти», – говорится в материале.
В прошлом году поездки совершили около 1,4 млрд туристов, что на 11% больше, чем в 2023 г. (на 140 млн больше). Это свидетельствует о фактическом восстановлении допандемического уровня, отмечают в организации.
Наибольшие показатели у Европы. Регион принял 747 млн туристов в прошлом году, что на 1% выше уровня 2019 г. и на 5% выше 2023 г. Во ВТООН пояснили, что высокий показатель связан с сильным внутрирегиональным спросом. При этом многие направления Центральной и Восточной Европы не превысили показатели допандемийного уровня из-за продолжающихся боевых действий на Украине.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе было принято 316 млн туристических прибытий, что на 87% выше допандемического уровня и на 66% выше 2023 г. В странах Северной и Южной Америки принято 213 млн туристов (меньше на 3% по сравнению с 2019 г.). Страны Карибского бассейна и Центральной Америки превысили уровень 2019 г., а по сравнению с 2023 г. в регионе наблюдался рост на 7%.
На Ближнем Востоке было зарегистрировано 95 млн туристических прибытий. Число международных прибытий в Ближневосточном регионе в 2024 г. на 32% превышает уровень, предшествовавший пандемии, но на 1% выше, чем в 2023 г. В Африке зарегистрировано 74 млн туристических поездок (на 7% больше показателя 2019 г., на 12% больше 2023 г.).
8 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что количество туристических поездок в России в 2024 г. составило около 92 млн, что стало рекордным показателем внутреннего туризма за всю историю. В 2023 г. показатель составил 78 млн. «Ведомости» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ) писали, что по итогам 2024 г. количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.
По данным Минэкономразвития, подавляющая часть турпотока – так называемый «организованный туризм» с ночевками в коллективных средствах размещения (отелях, гостиницах, пансионатах, хостелах).