ООН: мировой туризм вернулся на допандемийный уровень в 2024 году

В Азиатско-Тихоокеанском регионе было принято 316 млн туристических прибытий, что на 87% выше допандемического уровня и на 66% выше 2023 г. В странах Северной и Южной Америки принято 213 млн туристов (меньше на 3% по сравнению с 2019 г.). Страны Карибского бассейна и Центральной Америки превысили уровень 2019 г., а по сравнению с 2023 г. в регионе наблюдался рост на 7%.