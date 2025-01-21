ГД приняла в первом чтении проект об отпусках по уходу за военными спецоперации

Документ также предлагает расширить перечень лиц, которые имеют право на 14 дней неоплачиваемого отпуска в год. Среди них родители и супруги добровольцев, сотрудников, проходящих службу в войсках нацгвардии России, которые погибли или умерли в результате ранения, контузии или увечья, либо в связи с заболеванием, связанным с прохождением военной службы или исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.