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ГД приняла в первом чтении проект об отпусках по уходу за военными спецоперации

Ведомости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении неоплачиваемых отпусков для родителей и супругов раненых участников спецоперации. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предлагает поправки в ст. 128 Трудового кодекса РФ, в том числе – закрепить новую категорию работников, которым работодатель не вправе будет отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска. Речь идет о родителях и супругах раненых участников спецоперации. Согласно пояснительной записке, для них продолжительность отпуска вырастет до 35 календарных дней в год.

Сейчас работники, ухаживающие за родственником с инвалидностью I группы, имеют право на дополнительный 14-дневный отпуск за собственный счет. В пояснительной записке отмечается, что закрепленного в законе срока часто недостаточно для полноценного ухода за раненым или тяжелобольным родственником.

Документ также предлагает расширить перечень лиц, которые имеют право на 14 дней неоплачиваемого отпуска в год. Среди них родители и супруги добровольцев, сотрудников, проходящих службу в войсках нацгвардии России, которые погибли или умерли в результате ранения, контузии или увечья, либо в связи с заболеванием, связанным с прохождением военной службы или исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Законопроект о предоставлении неоплачиваемых отпусков родителям и супругам раненых участников спецоперации внесли в Госдуму 19 ноября 2024 г. Документ был внесен рядом сенаторов во главе с Инной Святенко и депутатами из разных фракций.

14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц», согласно которому размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличен до 4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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