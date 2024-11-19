В ГД внесли проект о неоплачиваемых отпусках по уходу за бойцами спецоперации

В ГД внесли проект о неоплачиваемых отпусках по уходу за бойцами спецоперацииИх продолжительность для родителей и жен военнослужащих увеличится до 35 дней в год
Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о предоставлении работодателями неоплачиваемых отпусков для родителей и супругов раненых участников специальной военной операции. Документ опубликован в думской электронной базе.
Проект внесен рядом сенаторов во главе с Инной Святенко, а также депутатами из разных фракций. Документ предлагает поправки в ст. 128 Трудового кодекса РФ, в частности – закрепить новую категорию работников, которым работодатель не вправе будет отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска. Речь о родителях и женах (мужьях) раненых участников спецоперации. Согласно пояснительной записке к документу, продолжительность такого отпуска для них увеличится до 35 календарных дней в год.
На данный момент работники, которые ухаживают за членом семьи или другим родственником с инвалидностью I группы, имеют право на дополнительный 14-дневный отпуск за свой счет.
«Однако из содержания данной нормы следует, что такая гарантия лишь может устанавливаться коллективным договором, более того закрепленный в законе 14-дневный срок часто является недостаточным для полноценного ухода за раненым или тяжелобольным родственником», – говорится в пояснительной записке.
По мнению одного из авторов документа, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева, изменения в законодательстве серьезно помогут вопросу организации реабилитации, социальной адаптации участников специальной военной операции.
«Законопроект предоставляет право близким родственникам вернувшихся со спецоперации бойцов, у которых есть соответствующие медицинские показания, один раз в год взять за свой счет отпуск продолжительностью 35 дней. И при этом не разрывать трудовой контракт. <...> Такое право является безусловным, воспользоваться им можно будет по желанию», – прокомментировал Исаев.
Сенатор Дарья Лантратова напомнила, что идея о возможности проходить реабилитацию вместе с мужем принадлежит председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, и эту инициативу уже поддержал президент Владимир Путин. Лантратова подчеркнула, что дополнительный отпуск, сохраняющий за человеком рабочее место, позволит сосредоточиться на здоровье близкого. По ее мнению, это значительно ускорит его реабилитацию и придаст силы для возвращения к полноценной жизни.
Кроме того, законопроект предлагает расширить перечень лиц, которые имеют право на 14 дней неоплачиваемого отпуска в год. Речь идет о родителях и супругах добровольцев, сотрудников, проходящих службу в войсках нацгвардии России, которые погибли или умерли из-за ранения, контузии или увечья, либо в связи с заболеванием, связанным с прохождением военной службы или исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
При принятии закон вступит в силу с 1 января 2025 г.
13 ноября правительство России по указу президента установило размеры единовременных выплат военнослужащим, получившим боевые травмы и увечья во время службы в зоне специальной военной операции. Согласно постановлению кабмина, размер выплаты зависит от тяжести повреждения: за тяжелые увечья предусмотрено 3 млн руб., за легкие ранения – 1 млн руб., а за прочие травмы – 100 000 руб.
14 ноября президент Владимир Путин подписал указ «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц», согласно которому размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличен до 4 млн руб.