В ГД внесли проект о неоплачиваемых отпусках по уходу за бойцами спецоперации

Проект внесен рядом сенаторов во главе с Инной Святенко, а также депутатами из разных фракций. Документ предлагает поправки в ст. 128 Трудового кодекса РФ, в частности – закрепить новую категорию работников, которым работодатель не вправе будет отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска. Речь о родителях и женах (мужьях) раненых участников спецоперации. Согласно пояснительной записке к документу, продолжительность такого отпуска для них увеличится до 35 календарных дней в год.