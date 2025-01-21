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Дума приняла проект об обязательных работах за пропаганду запрещенной символики

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении обязательных работ в качестве наказания за пропаганду, публичное демонстрирование, сбыт и изготовление нацистской, экстремистской и другой запрещенной в РФ символики. Это следует из думской электронной базы.   

Законопроект предполагает внесение поправок в ст. 20.3. КоАП РФ. Сейчас статья о пропаганде, публичном демонстрировании, сбыте и изготовлении запрещенной в РФ атрибутики предусматривает наказания в виде административного ареста до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения или штрафа.

Правительство РФ в ноябре 2024 г. предложило расширить перечень наказаний по ст. 20.3. КоАП РФ, включив в него обязательные работы до 100 часов. В пояснительной записке к законопроекту кабмин пояснил, что количество соответствующих правонарушений растет, а объем уплаченных сумм штрафов падает.

С 2019 г. число лиц, подвергнутых наказанию по ст. 20.3. КоАП РФ увеличилось почти в два раза: с 2388 до 5163. В 90% случаев им назначалось наказание в виде штрафа. Но при этом доля фактически взысканных и уплаченных добровольно сумм штрафов сократилась с 42% в 2019 г. до 37% в 2023 г.

В январе 2025 г. комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении данный законопроект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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