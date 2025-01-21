Дума приняла проект об обязательных работах за пропаганду запрещенной символики

С 2019 г. число лиц, подвергнутых наказанию по ст. 20.3. КоАП РФ увеличилось почти в два раза: с 2388 до 5163. В 90% случаев им назначалось наказание в виде штрафа. Но при этом доля фактически взысканных и уплаченных добровольно сумм штрафов сократилась с 42% в 2019 г. до 37% в 2023 г.