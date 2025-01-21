Дума приняла проект об обязательных работах за пропаганду запрещенной символики
Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении обязательных работ в качестве наказания за пропаганду, публичное демонстрирование, сбыт и изготовление нацистской, экстремистской и другой запрещенной в РФ символики. Это следует из думской электронной базы.
Законопроект предполагает внесение поправок в ст. 20.3. КоАП РФ. Сейчас статья о пропаганде, публичном демонстрировании, сбыте и изготовлении запрещенной в РФ атрибутики предусматривает наказания в виде административного ареста до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения или штрафа.
Правительство РФ в ноябре 2024 г. предложило расширить перечень наказаний по ст. 20.3. КоАП РФ, включив в него обязательные работы до 100 часов. В пояснительной записке к законопроекту кабмин пояснил, что количество соответствующих правонарушений растет, а объем уплаченных сумм штрафов падает.
С 2019 г. число лиц, подвергнутых наказанию по ст. 20.3. КоАП РФ увеличилось почти в два раза: с 2388 до 5163. В 90% случаев им назначалось наказание в виде штрафа. Но при этом доля фактически взысканных и уплаченных добровольно сумм штрафов сократилась с 42% в 2019 г. до 37% в 2023 г.
В январе 2025 г. комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении данный законопроект.