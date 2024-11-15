Кабмин предложил усилить наказание за нацистскую и другую запрещенную символику
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административном наказании в виде обязательных работ за пропаганду, публичное демонстрирование, сбыт и изготовление нацистской и другой запрещенной в стране символики. Сейчас за это предусмотрены штрафы, но их собираемость падает, а число правонарушений – растет. Законопроект опубликован в думской электронной базе.
Ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной атрибутики предусмотрена ст. 20.3 КоАП РФ. Гражданам за это нарушение грозит штраф от 1000 до 2000 руб. либо административный арест на срок до 15 суток. Штрафы должностным лицам могут достигать 4000 руб., а юридическим – 50 000 руб. Штрафы за изготовление или сбыт запрещенной атрибутики варьируются от 1000 до 100 000 руб. При этом наказание в виде административного ареста не предусмотрено.
Согласно данным сайта судебного департамента при Верховном суде РФ, в прошлом году наказанию по ст. 20.3 КоАП РФ подверглись 5163 лица, что почти в два раза больше показателя за 2019 г. В 90% случаях виновным назначался штраф. Но доля добровольно уплаченных сумм по ним сократилась с 42% в 2019 г. до 37% в 2023 г.
В связи с этим кабмин предлагает внести изменения в ст. 20.3 КоАП РФ, согласно которым за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление или сбыт запрещенной атрибутики будет предусмотрено наказание в виде обязательных работ длительностью до 100 часов.
«[Это] позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим административным правонарушениям», – говорится в пояснительной записке.
В мае Конституционный суд (КС) закрепил практику привлечения к административной ответственности за так называемые «длящиеся» правонарушения: когда информация в интернете опубликована до признания ее запрещенной. Так, КС отказался рассматривать жалобу бывшего московского муниципального депутата Елены Сельковой, которая оспаривала соответствие Конституции статьи о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП). В 2022 г. Селькову оштрафовали за публикацию в соцсетях логотипа штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в РФ). Пост был размещен в 2019 г., а экстремистскими их признали в июне 2021 г.
При этом в 2020 г. Верховный суд приходил к другому выводу: он разъяснил, что срок давности по делам о распространении информации в интернете начинается с момента публикации и преступление считается оконченным в момент распространения сведений.