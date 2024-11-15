Кабмин предложил усилить наказание за нацистскую и другую запрещенную символику

В мае Конституционный суд (КС) закрепил практику привлечения к административной ответственности за так называемые «длящиеся» правонарушения: когда информация в интернете опубликована до признания ее запрещенной. Так, КС отказался рассматривать жалобу бывшего московского муниципального депутата Елены Сельковой, которая оспаривала соответствие Конституции статьи о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП). В 2022 г. Селькову оштрафовали за публикацию в соцсетях логотипа штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в РФ). Пост был размещен в 2019 г., а экстремистскими их признали в июне 2021 г.