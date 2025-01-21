Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате пожаре в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу», – сказано в телеграмме.
Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
21 января в гостинице у горнолыжного курорта Карталкая в 3:27 по местному времени (совпадает с мск) начался пожар. Губернатор Болу Абдулализ Айдын уточнил, что возгорание началось в одном из номеров и распространилось по всей гостинице. Постояльцев эвакуировали. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о гибели из-за пожара 66 человек, еще 51 пострадал. Всего на момент возгорания в отеле были 238 постояльцев.
Посольству РФ в Турции не поступала информация о россиянах, которые могли пострадать при пожаре. В российском диппредставительстве заявили ТАСС, что остаются на связи с турецкими ведомствами.