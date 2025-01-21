Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре

21 января в гостинице у горнолыжного курорта Карталкая в 3:27 по местному времени (совпадает с мск) начался пожар. Губернатор Болу Абдулализ Айдын уточнил, что возгорание началось в одном из номеров и распространилось по всей гостинице. Постояльцев эвакуировали. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о гибели из-за пожара 66 человек, еще 51 пострадал. Всего на момент возгорания в отеле были 238 постояльцев.