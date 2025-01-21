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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате пожаре в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу», – сказано в телеграмме.

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

21 января в гостинице у горнолыжного курорта Карталкая в 3:27 по местному времени (совпадает с мск) начался пожар. Губернатор Болу Абдулализ Айдын уточнил, что возгорание началось в одном из номеров и распространилось по всей гостинице. Постояльцев эвакуировали. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о гибели из-за пожара 66 человек, еще 51 пострадал. Всего на момент возгорания в отеле были 238 постояльцев.

Посольству РФ в Турции не поступала информация о россиянах, которые могли пострадать при пожаре. В российском диппредставительстве заявили ТАСС, что остаются на связи с турецкими ведомствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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