Гаврилов: россияне смогут забрать до 412 000 рублей пенсионных накоплений
В 2025 г. граждане РФ смогут разово забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она не превышает 412 000 руб. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), пишут «РИА Новости».
В том случае если сумма накоплений превышает 412 000 руб., назначаются ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально. По словам Гаврилова, в 2025 г. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев (22,5 года). Этот показатель используется для расчета ежемесячной суммы выплат.
Чтобы избежать ошибок, необходимо заранее узнать через портал госуслуг или в СФР, где хранятся накопления. Заявление на получение накопительной пенсии можно подать через «Госуслуги», в офисе Соцфонда или НПФ, а также через МФЦ. Рассмотрения заявления занимает до 10 рабочих дней, но этот срок может быть увеличен до трех месяцев, если потребуются дополнительные документы.
23 января президент РФ Владимир Путин дал поручение проиндексировать социальные выплаты, пособия и пенсии сверх запланированного уровня. Он предложил доиндексировать страховые пенсии до уровня фактической инфляции за прошлый год – по данным Росстата, она составила 9,5%.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будут дополнительно проиндексированы пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции в 2024 г. Решение было принято исходя из разницы между фактическим индексом потребительских цен на товары и услуги в РФ за 2024 г. и его прогнозным значением.