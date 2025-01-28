Гаврилов: россияне смогут забрать до 412 000 рублей пенсионных накоплений

Чтобы избежать ошибок, необходимо заранее узнать через портал госуслуг или в СФР, где хранятся накопления. Заявление на получение накопительной пенсии можно подать через «Госуслуги», в офисе Соцфонда или НПФ, а также через МФЦ. Рассмотрения заявления занимает до 10 рабочих дней, но этот срок может быть увеличен до трех месяцев, если потребуются дополнительные документы.