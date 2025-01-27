Мишустин подписал постановление об индексации страховых пенсий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будут дополнительно проиндексированы пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции в 2024 г., следует из соответствующего документа.
С 1 января 2025 г. увеличены размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента. В феврале пенсионеры смогут получить увеличенную выплату и доплату за январь.
Увеличение размера пенсий позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 млн человек.
Решение было принято исходя из разницы между фактическим индексом потребительских цен на товары и услуги в РФ за 2024 г. и его прогнозным значением, учтенным в Федеральном законе «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Установлены размер стоимости одного пенсионного коэффициента – 145 руб. 69 коп., и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 8907 руб. 70 коп.
23 января президент РФ Владимир Путин дал поручение проиндексировать социальные выплаты, пособия и пенсии сверх запланированного уровня. Он предложил доиндексировать страховые пенсии до уровня фактической инфляции за прошлый год – по данным Росстата, она составила 9,5%.