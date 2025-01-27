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Мишустин подписал постановление об индексации страховых пенсий

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будут дополнительно проиндексированы пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции в 2024 г., следует из соответствующего документа.

С 1 января 2025 г. увеличены размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента. В феврале пенсионеры смогут получить увеличенную выплату и доплату за январь.

Увеличение размера пенсий позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 млн человек.

Решение было принято исходя из разницы между фактическим индексом потребительских цен на товары и услуги в РФ за 2024 г. и его прогнозным значением, учтенным в Федеральном законе «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Установлены размер стоимости одного пенсионного коэффициента – 145 руб. 69 коп., и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 8907 руб. 70 коп.

23 января президент РФ Владимир Путин дал поручение проиндексировать социальные выплаты, пособия и пенсии сверх запланированного уровня. Он предложил доиндексировать страховые пенсии до уровня фактической инфляции за прошлый год – по данным Росстата, она составила 9,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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