Мишустин подписал постановление об индексации страховых пенсий

Решение было принято исходя из разницы между фактическим индексом потребительских цен на товары и услуги в РФ за 2024 г. и его прогнозным значением, учтенным в Федеральном законе «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Установлены размер стоимости одного пенсионного коэффициента – 145 руб. 69 коп., и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 8907 руб. 70 коп.