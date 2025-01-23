Какие социальные выплаты проиндексируют дополнительно по уровню инфляции

Власти проиндексируют социальные выплаты, пособия и пенсии сверх запланированного уровня. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Он предложил доиндексировать страховые пенсии до уровня фактической инфляции за прошлый год – по данным Росстата, она составила 9,5%. Причем реализовать решение планируется «задним числом» – т. е. пересчитать за январь и сделать доплату в феврале, отметил Путин. С 1 января 2025 г. страховые пенсии проиндексировали на 7,3% – по уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэка.