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Какие социальные выплаты проиндексируют дополнительно по уровню инфляции

Владимир Путин объявил, что пенсии и пособия необходимо повысить на уровень фактической инфляции
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Для выполнения поручения Владимира Путина о дополнительной индексации пенсий достаточно нормативно-правового акта правительства
Для выполнения поручения Владимира Путина о дополнительной индексации пенсий достаточно нормативно-правового акта правительства / Алексей Никольский / ТАСС

Власти проиндексируют социальные выплаты, пособия и пенсии сверх запланированного уровня. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Он предложил доиндексировать страховые пенсии до уровня фактической инфляции за прошлый год – по данным Росстата, она составила 9,5%. Причем реализовать решение планируется «задним числом» – т. е. пересчитать за январь и сделать доплату в феврале, отметил Путин. С 1 января 2025 г. страховые пенсии проиндексировали на 7,3% – по уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэка.

Кроме того, президент предложил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. С 1 октября прошлого года повышение составило 5,1%. «Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом – с 1 января 2025 г.», – указал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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