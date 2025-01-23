Какие социальные выплаты проиндексируют дополнительно по уровню инфляции

Какие социальные выплаты проиндексируют дополнительно по уровню инфляцииВладимир Путин объявил, что пенсии и пособия необходимо повысить на уровень фактической инфляции
Власти проиндексируют социальные выплаты, пособия и пенсии сверх запланированного уровня. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Он предложил доиндексировать страховые пенсии до уровня фактической инфляции за прошлый год – по данным Росстата, она составила 9,5%. Причем реализовать решение планируется «задним числом» – т. е. пересчитать за январь и сделать доплату в феврале, отметил Путин. С 1 января 2025 г. страховые пенсии проиндексировали на 7,3% – по уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэка.
Кроме того, президент предложил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. С 1 октября прошлого года повышение составило 5,1%. «Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом – с 1 января 2025 г.», – указал Путин.