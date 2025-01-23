С 1 февраля будут проиндексированы более 40 мер соцподдержки
В России с 1 февраля на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
В частности, будет увеличен размер материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты ветеранам.
Наряду с выплатами, которые индексируются в феврале по уровню инфляции, ряд пособий выросли с 1 января исходя из роста прожиточного минимума. Это единое пособие, социальные доплаты к пенсиям и др. Кроме того, с начала года на 16,6% был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 22 440 руб. Он также влияет на размеры некоторых выплат.
Декабрьскими поправками Путин распространил выплаты в 10 000 руб. на всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и не работают. До изменений такие компенсации получали только безработные родители или опекуны детей с инвалидностью (они также могли иметь частичную занятость). Остальные же ухаживающие без работы получали раз в месяц по 1200 руб.