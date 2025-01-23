С 1 февраля будут проиндексированы более 40 мер соцподдержки

Наряду с выплатами, которые индексируются в феврале по уровню инфляции, ряд пособий выросли с 1 января исходя из роста прожиточного минимума. Это единое пособие, социальные доплаты к пенсиям и др. Кроме того, с начала года на 16,6% был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 22 440 руб. Он также влияет на размеры некоторых выплат.