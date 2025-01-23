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С 1 февраля будут проиндексированы более 40 мер соцподдержки

Ведомости

В России с 1 февраля на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

В частности, будет увеличен размер материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты ветеранам.

Наряду с выплатами, которые индексируются в феврале по уровню инфляции, ряд пособий выросли с 1 января исходя из роста прожиточного минимума. Это единое пособие, социальные доплаты к пенсиям и др. Кроме того, с начала года на 16,6% был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 22 440 руб. Он также влияет на размеры некоторых выплат.

Декабрьскими поправками Путин распространил выплаты в 10 000 руб. на всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и не работают. До изменений такие компенсации получали только безработные родители или опекуны детей с инвалидностью (они также могли иметь частичную занятость). Остальные же ухаживающие без работы получали раз в месяц по 1200 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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