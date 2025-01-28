Патриарх Кирилл призвал признать сатанизм экстремистским движением

Советник патриарха протоиерей Николай Балашов 25 января сообщил, что законопроект правительства Эстонии, который затрагивает Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), едва ли совместим с нормами международного права о религиозной свободе, эти инициативы требуют внимательного изучения. 23 января портал Delfi сообщил об утверждении эстонским кабмином проекта поправок к закону о церквях. Министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс заявил тогда, что церкви и приходы должны быть «свободны в своих действиях, не имея обязательства действовать в интересах враждебного режима».