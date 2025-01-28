Патриарх Кирилл призвал признать сатанизм экстремистским движением
Во время открытия XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения, трансляцию открытия чтений ведет телеканал «Спас».
По мнению патриарха, различные сатанистские секты еще проводят свои обряды и вербуют молодых людей на территории России, что недопустимо.
«В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами», – заявил патриарх.
Патриарх также отметил, что речь идет именно об идеологии, которая может разрушить национальное самосознание. Патриарх считает, что Россия должна бороться с навязыванием деструктивных религиозных учений и практик.
Советник патриарха протоиерей Николай Балашов 25 января сообщил, что законопроект правительства Эстонии, который затрагивает Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), едва ли совместим с нормами международного права о религиозной свободе, эти инициативы требуют внимательного изучения. 23 января портал Delfi сообщил об утверждении эстонским кабмином проекта поправок к закону о церквях. Министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс заявил тогда, что церкви и приходы должны быть «свободны в своих действиях, не имея обязательства действовать в интересах враждебного режима».