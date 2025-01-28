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Патриарх Кирилл призвал признать сатанизм экстремистским движением

Ведомости

Во время открытия XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения, трансляцию открытия чтений ведет телеканал «Спас».

По мнению патриарха, различные сатанистские секты еще проводят свои обряды и вербуют молодых людей на территории России, что недопустимо.

«В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами», – заявил патриарх.

Патриарх также отметил, что речь идет именно об идеологии, которая может разрушить национальное самосознание. Патриарх считает, что Россия должна бороться с навязыванием деструктивных религиозных учений и практик.

Советник патриарха протоиерей Николай Балашов 25 января сообщил, что законопроект правительства Эстонии, который затрагивает Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), едва ли совместим с нормами международного права о религиозной свободе, эти инициативы требуют внимательного изучения. 23 января портал Delfi сообщил об утверждении эстонским кабмином проекта поправок к закону о церквях. Министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс заявил тогда, что церкви и приходы должны быть «свободны в своих действиях, не имея обязательства действовать в интересах враждебного режима».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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