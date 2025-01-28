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В Госдуму внесут проект об увеличении штрафов для иноагентов

Ведомости

Законопроект об увеличении штрафов для иностранных агентов внесут в Госдуму до конца недели, сообщил председатель комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Комиссия сегодня одобрила. Планируем внести до конца недели», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Планируется и внесение законопроекта об исключении иноагентов из образовательного процесса. Речь идет в том числе о запрете на чтение лекций, проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий как для детей, так и для взрослых, говорил Пискарев 28 января.

Кроме того, сейчас планируется принять законопроекты о полном запрете иноагентам получать муниципальную поддержку, а также о запрете включать их в реестр социально ориентированных НКО. Кроме того, предусматривается возможность заочного привлечения иноагентов к административной ответственности.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в 2020 г. Волна ужесточений законодательства об иноагентах продолжается с начала 2020-х. По состоянию на 2025 г., среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

17 декабря 2024 г. Госдума приняла закон о рублевых спецсчетах для иноагентов. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, должны открыть один специальный рублевый счет, на который будут приходить авторские вознаграждения. Распоряжаться этими средствами они смогут только после утраты иноагентского статуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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