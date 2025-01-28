В Госдуму внесут проект об увеличении штрафов для иноагентов
Законопроект об увеличении штрафов для иностранных агентов внесут в Госдуму до конца недели, сообщил председатель комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Комиссия сегодня одобрила. Планируем внести до конца недели», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Планируется и внесение законопроекта об исключении иноагентов из образовательного процесса. Речь идет в том числе о запрете на чтение лекций, проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий как для детей, так и для взрослых, говорил Пискарев 28 января.
Кроме того, сейчас планируется принять законопроекты о полном запрете иноагентам получать муниципальную поддержку, а также о запрете включать их в реестр социально ориентированных НКО. Кроме того, предусматривается возможность заочного привлечения иноагентов к административной ответственности.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в 2020 г. Волна ужесточений законодательства об иноагентах продолжается с начала 2020-х. По состоянию на 2025 г., среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.
17 декабря 2024 г. Госдума приняла закон о рублевых спецсчетах для иноагентов. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, должны открыть один специальный рублевый счет, на который будут приходить авторские вознаграждения. Распоряжаться этими средствами они смогут только после утраты иноагентского статуса.