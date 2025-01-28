В Приднестровье организован стихийный мемориал погибшим из-за энергокризиса
Жители Тирасполя, столицы непризнанного Приднестровья, почтили память погибших при энергокризисе, установив их портреты возле памятника первой электростанции города, сообщает «РИА Новости».
Местные жители установили портреты погибших при отравлении угарным газом, возложили цветы и почтили их память минутой молчания.
«ТСВ Приднестровье» опубликовало фотографию мемориала приднестровцам, «которые просто пытались согреться».
По информации МВД Приднестровья на 28 января, отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили восемь человек, двое из них погибли, отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 19 человек, двое из них погибли.
1 января 2025 г. в Приднестровье начался энергетический кризис в связи с остановкой транзита российского газа через Украину в Молдавию. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».