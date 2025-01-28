В Приднестровье организован стихийный мемориал погибшим из-за энергокризиса

1 января 2025 г. в Приднестровье начался энергетический кризис в связи с остановкой транзита российского газа через Украину в Молдавию. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».