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В Приднестровье организован стихийный мемориал погибшим из-за энергокризиса

Ведомости

Жители Тирасполя, столицы непризнанного Приднестровья, почтили память погибших при энергокризисе, установив их портреты возле памятника первой электростанции города, сообщает «РИА Новости».

Местные жители установили портреты погибших при отравлении угарным газом, возложили цветы и почтили их память минутой молчания.

«ТСВ Приднестровье» опубликовало фотографию мемориала приднестровцам, «которые просто пытались согреться».

По информации МВД Приднестровья на 28 января, отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили восемь человек, двое из них погибли, отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 19 человек, двое из них погибли.

27 января стало известно, что Кишинев направит 3 млн куб. м газа Приднестровью в качестве кредита. 

1 января 2025 г. в Приднестровье начался энергетический кризис в связи с остановкой транзита российского газа через Украину в Молдавию. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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