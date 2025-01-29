Кабмин подготовил законопроект о дополнительной индексации военных пенсий

С 1 января 2025 г. страховые пенсии проиндексировали на 7,3% – по уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэка. 22 января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать страховые и военные пенсии сверх запланированного – до уровня фактической инфляции за прошлый год: по данным Росстата, она составила 9,5%. Причем реализовать решение планируется «задним числом» – то есть пересчитать их за январь и сделать доплату в феврале.