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Кабмин подготовил законопроект о дополнительной индексации военных пенсий

Ведомости

Правительство РФ разработало законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г. (9,5%) и вскоре внесет его в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

«Комитет Государственной Думы по обороне, безусловно, поддержит законопроект, и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании», – написал депутат.

Он также напомнил, что законом о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 – 2027 гг. предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября этого года. Это повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу.

С 1 января 2025 г. страховые пенсии проиндексировали на 7,3% – по уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэка. 22 января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать страховые и военные пенсии сверх запланированного – до уровня фактической инфляции за прошлый год: по данным Росстата, она составила 9,5%. Причем реализовать решение планируется «задним числом» – то есть пересчитать их за январь и сделать доплату в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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