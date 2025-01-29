Кабмин подготовил законопроект о дополнительной индексации военных пенсий
Правительство РФ разработало законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г. (9,5%) и вскоре внесет его в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
«Комитет Государственной Думы по обороне, безусловно, поддержит законопроект, и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании», – написал депутат.
Он также напомнил, что законом о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 – 2027 гг. предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября этого года. Это повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу.
С 1 января 2025 г. страховые пенсии проиндексировали на 7,3% – по уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэка. 22 января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать страховые и военные пенсии сверх запланированного – до уровня фактической инфляции за прошлый год: по данным Росстата, она составила 9,5%. Причем реализовать решение планируется «задним числом» – то есть пересчитать их за январь и сделать доплату в феврале.