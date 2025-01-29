Гособвинение просит передать дело экс-замминистра обороны Иванова в Мосгорсуд
Гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы направить в городской суд столицы и рассмотреть в закрытом от СМИ и публики режиме уголовное дело экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мурада Мусаева – одного из адвокатов Иванова.
Имеется в виду уголовное дело об особо крупной растрате и о выводе около 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».
«Гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы передать уголовное дело в Мосгорсуд и рассмотреть его там в закрытом режиме якобы из-за имеющихся в деле секретных материалов», – сказал адвокат.
Дело против бывшего замминистра обороны, обвиняемого в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), поступило в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу 17 января.
Иванов был задержан в апреле 2024 г. Всего в отношении экс-чиновника расследуется три уголовных дела – о растрате более 205 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3,9 млрд руб. банка «Интеркоммерц» и в получении взятки в размере около 1,185 млрд руб.
28 января «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом предварительного расследования, писали, что бывший первый замглавы Минобороны РФ (2015-2024 гг.), депутат верховного хурала Тувы от «Единой России» Руслан Цаликов дал показания по уголовному делу о растрате и легализации средств в отношении Иванова и Филатова. Собеседник «Ведомостей» сообщил, что Цаликов находится в статусе свидетеля.