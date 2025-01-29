Гособвинение просит передать дело экс-замминистра обороны Иванова в Мосгорсуд

Иванов был задержан в апреле 2024 г. Всего в отношении экс-чиновника расследуется три уголовных дела – о растрате более 205 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3,9 млрд руб. банка «Интеркоммерц» и в получении взятки в размере около 1,185 млрд руб.