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Гособвинение просит передать дело экс-замминистра обороны Иванова в Мосгорсуд

Ведомости

Гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы направить в городской суд столицы и рассмотреть в закрытом от СМИ и публики режиме уголовное дело экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мурада Мусаева – одного из адвокатов Иванова.

Имеется в виду уголовное дело об особо крупной растрате и о выводе около 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».

«Гособвинение попросило Хамовнический суд Москвы передать уголовное дело в Мосгорсуд и рассмотреть его там в закрытом режиме якобы из-за имеющихся в деле секретных материалов», – сказал адвокат.

Дело против бывшего замминистра обороны, обвиняемого в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), поступило в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу 17 января.

Иванов был задержан в апреле 2024 г. Всего в отношении экс-чиновника расследуется три уголовных дела – о растрате более 205 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, о растрате свыше 3,9 млрд руб. банка «Интеркоммерц» и в получении взятки в размере около 1,185 млрд руб.

28 января «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом предварительного расследования, писали, что бывший первый замглавы Минобороны РФ (2015-2024 гг.), депутат верховного хурала Тувы от «Единой России» Руслан Цаликов дал показания по уголовному делу о растрате и легализации средств в отношении Иванова и Филатова. Собеседник «Ведомостей» сообщил, что Цаликов находится в статусе свидетеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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