Самолет с шестью людьми на борту врезался в густонаселенный район Филадельфии
Самолет для медицинской эвакуации потерпел крушение в густонаселенном районе Филадельфии, сообщил CNN.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Learjet 55 с шестью людьми потерпел крушение после вылета из аэропорта Северо-Восточная Филадельфия. По данным авиаперевозчика Jet Rescue Air Ambulance, на борту находились пациентка детского возраста и ее мать, которые возвращались домой в Мексику после того, как ребенок прошел лечение в Филадельфии. Также на борту были четыре члена экипажа – два пилота, фельдшер и врач. Все шестеро были гражданами Мексики, согласно данным министерства иностранных дел страны.
«На данный момент мы не можем подтвердить наличие выживших», – заявили в Jet Rescue Air Ambulance.
Падение двухмоторного борта привело к взрыву и возгоранию на месте крушения. Мэр Филадельфии Черелл Паркер заявила, что «пострадало несколько домов и транспортных средств». Власти заявили, что пока не могут сказать, сколько людей могло погибнуть на земле. CNN передает, что есть несколько пострадавших – шестеро пациентов были отправлены в больницу.
По словам представителя Jet Rescue Air Ambulance, потерпевший крушение самолет «находился в отличном летном состоянии». «Мы на самом деле не знаем, что произошло», – сказали в компании.
Авиакатастрофа в США произошла, когда власти продолжают расследование крупного инцидента в Вашингтоне, где над рекой Потомак столкнулись самолет American Airlines и вертолет армии США Black Hawk. Борт перевозил 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли.