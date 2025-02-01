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Самолет с шестью людьми на борту врезался в густонаселенный район Филадельфии

Ведомости

Самолет для медицинской эвакуации потерпел крушение в густонаселенном районе Филадельфии, сообщил CNN.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Learjet 55 с шестью людьми потерпел крушение после вылета из аэропорта Северо-Восточная Филадельфия. По данным авиаперевозчика Jet Rescue Air Ambulance, на борту находились пациентка детского возраста и ее мать, которые возвращались домой в Мексику после того, как ребенок прошел лечение в Филадельфии. Также на борту были четыре члена экипажа – два пилота, фельдшер и врач. Все шестеро были гражданами Мексики, согласно данным министерства иностранных дел страны.

«На данный момент мы не можем подтвердить наличие выживших», – заявили в Jet Rescue Air Ambulance. 

Падение двухмоторного борта привело к взрыву и возгоранию на месте крушения. Мэр Филадельфии Черелл Паркер заявила, что «пострадало несколько домов и транспортных средств». Власти заявили, что пока не могут сказать, сколько людей могло погибнуть на земле. CNN передает, что есть несколько пострадавших – шестеро пациентов были отправлены в больницу.

По словам представителя Jet Rescue Air Ambulance, потерпевший крушение самолет «находился в отличном летном состоянии». «Мы на самом деле не знаем, что произошло», – сказали в компании.

Авиакатастрофа в США произошла, когда власти продолжают расследование крупного инцидента в Вашингтоне, где над рекой Потомак столкнулись самолет American Airlines и вертолет армии США Black Hawk. Борт перевозил 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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