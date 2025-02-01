Самолет с шестью людьми на борту врезался в густонаселенный район Филадельфии

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Learjet 55 с шестью людьми потерпел крушение после вылета из аэропорта Северо-Восточная Филадельфия. По данным авиаперевозчика Jet Rescue Air Ambulance, на борту находились пациентка детского возраста и ее мать, которые возвращались домой в Мексику после того, как ребенок прошел лечение в Филадельфии. Также на борту были четыре члена экипажа – два пилота, фельдшер и врач. Все шестеро были гражданами Мексики, согласно данным министерства иностранных дел страны.