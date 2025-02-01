«РИА Новости»: российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, погибшие в результате столкновения самолета с вертолетом в Вашингтоне, будут похоронены в США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Шишкова и Наумов работали тренерами в США. Решение о похоронах в этой стране принял их сын Максим, который живет в Бостоне и входит в национальную сборную США по фигурному катанию. Родители фигуристов живут в Санкт-Петербурге.
29 января примерно в 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) пассажирский самолет, следовавший из Уичито (штат Канзас), столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk в аэропорту имени Рональда Рейгана. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших – Шишкова, Наумов и советская фигуристка Инна Волянская. Погибли и летевшие с ними американские спортсмены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших в результате авиакатастрофы.
По словам главы пожарной службы округа Колумбия Джона Доннелли, сотрудники экстренных служб нашли тела 41 погибшего при крушении самолета и вертолета в Вашингтоне. Всего опознаны 28 погибших, 18 семьям были направлены уведомления о гибели их родственников.