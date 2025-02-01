«РИА Новости»: российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США

Чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, погибшие в результате столкновения самолета с вертолетом в Вашингтоне, будут похоронены в США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.