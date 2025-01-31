На месте авиакатастрофы в Вашингтоне нашли тела 41 погибшего

На борту лайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов и советская фигуристка Инна Волянская. Погибли также летевшие с ними американские спортсмены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших в результате авиакатастрофы.