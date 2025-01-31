На месте авиакатастрофы в Вашингтоне нашли тела 41 погибшего
Сотрудники американских экстренных служб обнаружили тела 41 погибшего при крушении пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 и вертолета UH-60 Black Нawk в Вашингтоне. Об этом сообщил на пресс-конференции глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли, передает CBS News.
Всего опознаны 28 погибших, 18 семьям были направлены уведомления о гибели их родственников.
29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) самолет, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся в воздухе с вертолетом в аэропорту имени Рональда Рейгана. В результате воздушные судна упали в реку Потомак.
На борту лайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов и советская фигуристка Инна Волянская. Погибли также летевшие с ними американские спортсмены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших в результате авиакатастрофы.