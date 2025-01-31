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На месте авиакатастрофы в Вашингтоне нашли тела 41 погибшего

Ведомости

Сотрудники американских экстренных служб обнаружили тела 41 погибшего при крушении пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 и вертолета UH-60 Black Нawk в Вашингтоне. Об этом сообщил на пресс-конференции глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли, передает CBS News.

Всего опознаны 28 погибших, 18 семьям были направлены уведомления о гибели их родственников.

29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) самолет, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся в воздухе с вертолетом в аэропорту имени Рональда Рейгана. В результате воздушные судна упали в реку Потомак.

На борту лайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших – чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов и советская фигуристка Инна Волянская. Погибли также летевшие с ними американские спортсмены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших в результате авиакатастрофы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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