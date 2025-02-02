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МВД назвало число нелегальных мигрантов в России

Ведомости

На территории России сейчас нелегально находятся 670 000 иностранцев, из них более половины – женщины и дети, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Эти люди, как отметил Горовой, находятся в стране незаконно, но с 30 декабря 2024 г. по 30 апреля 2025 г. они могут обратиться в профильные ведомства и органы внутренних дел, чтобы решить вопрос со своим правовым статусом.

«После проверки по нашим специальным учетам <...> и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу», – сказал замминистра.

Горовой рассказал в эфире радио и о реестре нелегальных мигрантов, который начнет работать с 5 февраля, передает «МВД Медиа». В этот реестр будут включены все иностранные граждане, пребывающие в стране незаконно, а обновлять список планируется четыре раза в сутки. По информации МВД, с помощью реестра работодатели, физические лица, органы власти и сотрудники государственных учреждений смогут проверить все данные мигранта, прежде чем выдать ему какое-либо разрешение или оказать услугу.

Правительство России в декабре 2024 г. утвердило правила публикации в сети информации об иностранных гражданах или людях без гражданства, содержащейся в реестре контролируемых лиц. Общий доступ к таким сведениям документом не предусмотрен: для получения информации необходимо направить запрос оператору. Правила вступают в силу 5 февраля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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