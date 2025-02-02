МВД назвало число нелегальных мигрантов в России

Горовой рассказал в эфире радио и о реестре нелегальных мигрантов, который начнет работать с 5 февраля, передает «МВД Медиа». В этот реестр будут включены все иностранные граждане, пребывающие в стране незаконно, а обновлять список планируется четыре раза в сутки. По информации МВД, с помощью реестра работодатели, физические лица, органы власти и сотрудники государственных учреждений смогут проверить все данные мигранта, прежде чем выдать ему какое-либо разрешение или оказать услугу.