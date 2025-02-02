МВД назвало число нелегальных мигрантов в России
На территории России сейчас нелегально находятся 670 000 иностранцев, из них более половины – женщины и дети, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой.
Эти люди, как отметил Горовой, находятся в стране незаконно, но с 30 декабря 2024 г. по 30 апреля 2025 г. они могут обратиться в профильные ведомства и органы внутренних дел, чтобы решить вопрос со своим правовым статусом.
«После проверки по нашим специальным учетам <...> и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу», – сказал замминистра.
Горовой рассказал в эфире радио и о реестре нелегальных мигрантов, который начнет работать с 5 февраля, передает «МВД Медиа». В этот реестр будут включены все иностранные граждане, пребывающие в стране незаконно, а обновлять список планируется четыре раза в сутки. По информации МВД, с помощью реестра работодатели, физические лица, органы власти и сотрудники государственных учреждений смогут проверить все данные мигранта, прежде чем выдать ему какое-либо разрешение или оказать услугу.
Правительство России в декабре 2024 г. утвердило правила публикации в сети информации об иностранных гражданах или людях без гражданства, содержащейся в реестре контролируемых лиц. Общий доступ к таким сведениям документом не предусмотрен: для получения информации необходимо направить запрос оператору. Правила вступают в силу 5 февраля 2025 г.