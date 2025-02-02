В турецкой провинции Мугла после проверок закрыли 95 отелей
В провинции Мугла на юге Турции по итогам проверок были закрыты 95 отелей, они смогут возобновить работу после устранения нарушений, сообщает телеканал NTV cо ссылкой на местные власти.
Проверка гостиниц прошла после ЧП в отеле в провинции Болу, когда в результате пожара в одной из гостиниц погибли десятки человек. По данным NTV, мероприятия в Мугле проводились для «обеспечения безопасного и устойчивого туризма». Всего было проверено 503 отеля и объекта размещения. 95 гостиниц решили закрыть до устранения недостатков, еще 392 объекта продолжили работу, следует из заявления губернатора.
Ночью 21 января в гостинице у горнолыжного курорта Карталкая провинции Болу произошел пожар, жертвами которого стали 79 человек. Губернатор Болу Абдулализ Айдын уточнял, что возгорание началось в одном из номеров и распространилось по всей гостинице. После происшествия были задержаны заместитель мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы, началось судебное расследование. Позднее стало известно, что по этому делу в целом были задержаны 15 человек.
Министерство культуры и туризма Турции разослало во все провинции страны извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, у которых нет необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. После проверок министерства было принято решение закрыть 50 гостиниц, не выполнивших требования, говорил глава района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал.