В турецкой провинции Мугла после проверок закрыли 95 отелей

Проверка гостиниц прошла после ЧП в отеле в провинции Болу, когда в результате пожара в одной из гостиниц погибли десятки человек. По данным NTV, мероприятия в Мугле проводились для «обеспечения безопасного и устойчивого туризма». Всего было проверено 503 отеля и объекта размещения. 95 гостиниц решили закрыть до устранения недостатков, еще 392 объекта продолжили работу, следует из заявления губернатора.