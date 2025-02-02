Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В турецкой провинции Мугла после проверок закрыли 95 отелей

Ведомости

В провинции Мугла на юге Турции по итогам проверок были закрыты 95 отелей, они смогут возобновить работу после устранения нарушений, сообщает телеканал NTV cо ссылкой на местные власти.

Проверка гостиниц прошла после ЧП в отеле в провинции Болу, когда в результате пожара в одной из гостиниц погибли десятки человек. По данным NTV, мероприятия в Мугле проводились для «обеспечения безопасного и устойчивого туризма». Всего было проверено 503 отеля и объекта размещения. 95 гостиниц решили закрыть до устранения недостатков, еще 392 объекта продолжили работу, следует из заявления губернатора.

Ночью 21 января в гостинице у горнолыжного курорта Карталкая провинции Болу произошел пожар, жертвами которого стали 79 человек. Губернатор Болу Абдулализ Айдын уточнял, что возгорание началось в одном из номеров и распространилось по всей гостинице. После происшествия были задержаны заместитель мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы, началось судебное расследование. Позднее стало известно, что по этому делу в целом были задержаны 15 человек.

Министерство культуры и туризма Турции разослало во все провинции страны извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, у которых нет необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. После проверок министерства было принято решение закрыть 50 гостиниц, не выполнивших требования, говорил глава района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных