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Кабмин одобрил законопроект об индексации пенсий военным на 9,5%

Ведомости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект федерального закона об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Он заявил, что пенсии проиндексируют с 1 января 2025 г. на 9,5%. Пенсии индексируются лицам, проходившим военную службу и членам их семей, пояснил Жуков.

Госдума «примет указанный законопроект максимально оперативно», добавил он.

29 января стало известно, что правительство РФ разработало законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г. (9,5%) и вскоре внесет его в нижнюю палату парламента.

С 1 января 2025 г. страховые пенсии проиндексировали на 7,3% – по уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэка.

22 января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать страховые и военные пенсии сверх запланированного – до уровня фактической инфляции за прошлый год: по данным Росстата, она составила 9,5%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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