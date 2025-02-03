Кабмин одобрил законопроект об индексации пенсий военным на 9,5%
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект федерального закона об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.
Он заявил, что пенсии проиндексируют с 1 января 2025 г. на 9,5%. Пенсии индексируются лицам, проходившим военную службу и членам их семей, пояснил Жуков.
Госдума «примет указанный законопроект максимально оперативно», добавил он.
29 января стало известно, что правительство РФ разработало законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г. (9,5%) и вскоре внесет его в нижнюю палату парламента.
С 1 января 2025 г. страховые пенсии проиндексировали на 7,3% – по уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэка.
22 января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать страховые и военные пенсии сверх запланированного – до уровня фактической инфляции за прошлый год: по данным Росстата, она составила 9,5%.