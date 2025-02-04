Россиян предупредили о мошенничестве через поддельный сайт Wildberries
Мошенники создали поддельный сайт Wildberries, где предлагали пользователям авторизоваться в аккаунте маркетплейса и предоставить им доступ к личному кабинету, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Сейчас ресурс уже заблокирован.
Для реализации схемы злоумышленники изменили реально существующую акцию от Wildberries и T2 мобайл, разместив ее на поддельном домене. В оригинальном рекламном предложении, которое уже завершено, от пользователей требовалось подключить домашний интернет T2, чтобы получить от маркетплейса сертификат на 4000 руб. Мошенники же предлагали авторизоваться в аккаунте Wildberries и предоставить им доступ к личному кабинету.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили ТАСС, что ресурс был незамедлительно заблокирован службой безопасности маркетплейса. Всего за 2024 г. площадка заблокировала более 3000 фишинговых ресурсов.
2 февраля в МВД предупредили также о новой мошеннической схеме от имени Ozon, к которой на самом деле маркетплейс не имеет отношения. Злоумышленники предлагают жертве получить промокод на 10 000 руб. и присылают ссылку якобы для того, чтобы связаться с «личным менеджером» через WhatsАpp. Но после перехода по ссылке человек рискует потерять доступ к своему аккаунту, так как им завладеют преступники. В Ozon «Ведомостям» сообщили, что фишинговый сайт был оперативно заблокирован хостинг-провайдером.