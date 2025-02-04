Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Россиян предупредили о мошенничестве через поддельный сайт Wildberries

Ведомости

Мошенники создали поддельный сайт Wildberries, где предлагали пользователям авторизоваться в аккаунте маркетплейса и предоставить им доступ к личному кабинету, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Сейчас ресурс уже заблокирован.

Для реализации схемы злоумышленники изменили реально существующую акцию от Wildberries и T2 мобайл, разместив ее на поддельном домене. В оригинальном рекламном предложении, которое уже завершено, от пользователей требовалось подключить домашний интернет T2, чтобы получить от маркетплейса сертификат на 4000 руб. Мошенники же предлагали авторизоваться в аккаунте Wildberries и предоставить им доступ к личному кабинету.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили ТАСС, что ресурс был незамедлительно заблокирован службой безопасности маркетплейса. Всего за 2024 г. площадка заблокировала более 3000 фишинговых ресурсов.

2 февраля в МВД предупредили также о новой мошеннической схеме от имени Ozon, к которой на самом деле маркетплейс не имеет отношения. Злоумышленники предлагают жертве получить промокод на 10 000 руб. и присылают ссылку якобы для того, чтобы связаться с «личным менеджером» через WhatsАpp. Но после перехода по ссылке человек рискует потерять доступ к своему аккаунту, так как им завладеют преступники. В Ozon «Ведомостям» сообщили, что фишинговый сайт был оперативно заблокирован хостинг-провайдером. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных