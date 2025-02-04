Россиян предупредили о мошенничестве через поддельный сайт Wildberries

2 февраля в МВД предупредили также о новой мошеннической схеме от имени Ozon, к которой на самом деле маркетплейс не имеет отношения. Злоумышленники предлагают жертве получить промокод на 10 000 руб. и присылают ссылку якобы для того, чтобы связаться с «личным менеджером» через WhatsАpp. Но после перехода по ссылке человек рискует потерять доступ к своему аккаунту, так как им завладеют преступники. В Ozon «Ведомостям» сообщили, что фишинговый сайт был оперативно заблокирован хостинг-провайдером.