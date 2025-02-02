В МВД предупредили о новой мошеннической схеме от имени Ozon
Мошенники начали использовать новую схему, где они предлагают жертвам получить промокод на 10 000 руб. от имени Ozon, однако маркетплейс не имеет к этому никакого отношения, предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В полиции пояснили, что мошенники для получения ненастоящего промокода передают жертвам ссылку для того, чтобы связаться с «личным менеджером» через WhatsАpp. Но после перехода по ссылке человек рискует потерять доступ к своему аккаунту, так как им завладеют преступники.
«В случае перехода в мессенджер и следования инструкциям злоумышленников граждане рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным», – говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Для большей убедительности мошенники разместили в своем объявлении надпись WhatsApp© Secured authentication, которая на самом деле ни на что не влияет.
По итогам девяти месяцев 2024 г. общий ущерб от деятельности мошенников достиг 150 млрд руб., говорил руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» в декабре. Из них 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента.