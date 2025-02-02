В МВД предупредили о новой мошеннической схеме от имени Ozon

В полиции пояснили, что мошенники для получения ненастоящего промокода передают жертвам ссылку для того, чтобы связаться с «личным менеджером» через WhatsАpp. Но после перехода по ссылке человек рискует потерять доступ к своему аккаунту, так как им завладеют преступники.