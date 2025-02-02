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В МВД предупредили о новой мошеннической схеме от имени Ozon

Ведомости

Мошенники начали использовать новую схему, где они предлагают жертвам получить промокод на 10 000 руб. от имени Ozon, однако маркетплейс не имеет к этому никакого отношения, предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В полиции пояснили, что мошенники для получения ненастоящего промокода передают жертвам ссылку для того, чтобы связаться с «личным менеджером» через WhatsАpp. Но после перехода по ссылке человек рискует потерять доступ к своему аккаунту, так как им завладеют преступники.

«В случае перехода в мессенджер и следования инструкциям злоумышленников граждане рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным», – говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Для большей убедительности мошенники разместили в своем объявлении надпись WhatsApp© Secured authentication, которая на самом деле ни на что не влияет.

Как сообщали «Ведомости», в ночь на 29 января мошенники взломали официальное сообщество Ozon в соцсети «В контакте». Затем преступники разослали пользователям фишинговые сообщения с вредоносными ссылками. Факт взлома подтвердил представитель Ozon.

По итогам девяти месяцев 2024 г. общий ущерб от деятельности мошенников достиг 150 млрд руб., говорил руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» в декабре. Из них 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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