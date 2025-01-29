Хакеры взломали аккаунт Ozon во «В контакте» и разослали фишинговые сообщения

«Сегодня мы отмечаем нашу годовщину! Поэтому мы организовали масштабный конкурс призов для всех наших подписчиков!» – говорилось в подложной рассылке мошенников. Якобы для участия в розыгрыше нужно было перейти по ссылке. Там пользователи видели свой «выигрыш» в 250 540 руб. Но для его получения мошенники предлагали оплатить «пошлину» в 1160 руб. На скринах, распространившихся в соцсети, указаны номера карт пользователей, на которые якобы должен был прийти выигрыш после оплаты пошлины.