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Хакеры взломали аккаунт Ozon во «В контакте» и разослали фишинговые сообщения

Потери пользователей могут исчисляться миллионами рублей, считают эксперты
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В ночь на 29 января 2025 г. мошенники взломали официальное сообщество маркетплейса Ozon в соцсети «В контакте» (ВК). Затем жулики разослали пользователям фишинговые сообщения с вредоносными ссылками. Пользователи стали присылать скрины с этими сообщениями в группу маркетплейса в ВК, а факт взлома подтвердил представитель Ozon.

«Сегодня мы отмечаем нашу годовщину! Поэтому мы организовали масштабный конкурс призов для всех наших подписчиков!» – говорилось в подложной рассылке мошенников. Якобы для участия в розыгрыше нужно было перейти по ссылке. Там пользователи видели свой «выигрыш» в 250 540 руб. Но для его получения мошенники предлагали оплатить «пошлину» в 1160 руб. На скринах, распространившихся в соцсети, указаны номера карт пользователей, на которые якобы должен был прийти выигрыш после оплаты пошлины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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