Хакеры взломали аккаунт Ozon во «В контакте» и разослали фишинговые сообщения

Хакеры взломали аккаунт Ozon во «В контакте» и разослали фишинговые сообщенияПотери пользователей могут исчисляться миллионами рублей, считают эксперты
В ночь на 29 января 2025 г. мошенники взломали официальное сообщество маркетплейса Ozon в соцсети «В контакте» (ВК). Затем жулики разослали пользователям фишинговые сообщения с вредоносными ссылками. Пользователи стали присылать скрины с этими сообщениями в группу маркетплейса в ВК, а факт взлома подтвердил представитель Ozon.
«Сегодня мы отмечаем нашу годовщину! Поэтому мы организовали масштабный конкурс призов для всех наших подписчиков!» – говорилось в подложной рассылке мошенников. Якобы для участия в розыгрыше нужно было перейти по ссылке. Там пользователи видели свой «выигрыш» в 250 540 руб. Но для его получения мошенники предлагали оплатить «пошлину» в 1160 руб. На скринах, распространившихся в соцсети, указаны номера карт пользователей, на которые якобы должен был прийти выигрыш после оплаты пошлины.