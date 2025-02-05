Bloomberg: ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе уступает только урагану «Катрина»
Экономический ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе достиг $164 млрд, что может сделать их вторым по величине стихийным бедствием в истории США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад экономистов Калифорнийского университета.
По оценкам экспертов, сумма, эквивалентная более чем трехкратному годовому бюджету округа Лос-Анджелес, уступает только ущербу от урагана «Катрина», который прошел в 2005 г. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, с учетом инфляции этот циклон нанес ущерб в $200 млрд. Самыми дорогими калифорнийскими лесными пожарами были пожары 2018 г., которые обошлись в $30 млрд.
Пожары, скорее всего, приведут к росту стоимости страховки, аренды и других расходов в Лос-Анджелесе, говорится в докладе. Кроме того, они могут оказать воздействие на здоровье людей из-за загрязнения и токсичных отходов и повлиять на отток населения. Предотвращение новых бедствий также может потребовать дополнительных расходов.
Пожары в Калифорнии начались 7 января. Они стали причиной гибели по меньшей мере 28 человек, почти 16 000 зданий было повреждено и уничтожено. По информации властей Лос-Анджелеса, были эвакуированы 180 000 человек. Частная компания AccuWeather прогнозировала ущерб и экономические потери на сумму свыше $250 млрд.
14 января избранный президент США Дональд Трамп говорил, что пожары в Калифорнии причинили больший ущерб, чем мог бы сделать ядерный удар. По его словам, трагедии можно было избежать. До этого Трамп обвинил в некомпетентности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс.