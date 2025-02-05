Bloomberg: ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе уступает только урагану «Катрина»

По оценкам экспертов, сумма, эквивалентная более чем трехкратному годовому бюджету округа Лос-Анджелес, уступает только ущербу от урагана «Катрина», который прошел в 2005 г. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, с учетом инфляции этот циклон нанес ущерб в $200 млрд. Самыми дорогими калифорнийскими лесными пожарами были пожары 2018 г., которые обошлись в $30 млрд.