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Bloomberg: ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе уступает только урагану «Катрина»

Ведомости

Экономический ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе достиг $164 млрд, что может сделать их вторым по величине стихийным бедствием в истории США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад экономистов Калифорнийского университета.

По оценкам экспертов, сумма, эквивалентная более чем трехкратному годовому бюджету округа Лос-Анджелес, уступает только ущербу от урагана «Катрина», который прошел в 2005 г. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, с учетом инфляции этот циклон нанес ущерб в $200 млрд. Самыми дорогими калифорнийскими лесными пожарами были пожары 2018 г., которые обошлись в $30 млрд.

Пожары, скорее всего, приведут к росту стоимости страховки, аренды и других расходов в Лос-Анджелесе, говорится в докладе. Кроме того, они могут оказать воздействие на здоровье людей из-за загрязнения и токсичных отходов и повлиять на отток населения. Предотвращение новых бедствий также может потребовать дополнительных расходов.

Пожары в Калифорнии начались 7 января. Они стали причиной гибели по меньшей мере 28 человек, почти 16 000 зданий было повреждено и уничтожено. По информации властей Лос-Анджелеса, были эвакуированы 180 000 человек. Частная компания AccuWeather прогнозировала ущерб и экономические потери на сумму свыше $250 млрд.

14 января избранный президент США Дональд Трамп говорил, что пожары в Калифорнии причинили больший ущерб, чем мог бы сделать ядерный удар. По его словам, трагедии можно было избежать. До этого Трамп обвинил в некомпетентности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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