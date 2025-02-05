Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

31 января стало известно, что власти в 63 регионах России применили предоставленные на федеральном уровне полномочия по борьбе с «наливайками». Результаты мониторинга показали, что большинство субъектов РФ – 63 из 89 (70,8 %) – уже воспользовались полномочиями и ограничили время продажи алкогольных напитков. В основном это касается диапазона с 20:00 до 23:00 и с 8:00 до 11:00 с исключениями в праздничные дни.