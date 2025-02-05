Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года
Председатель Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин в ходе заседания расширенной коллегии СК предложил запретить продажу любого алкоголя молодым людям, не достигшим 21-летия, сообщает ТАСС.
Бастрыкин пояснил, что такое решение может способствовать предупреждению алкоголизации молодежи. Запрет может коснуться всех видов алкоголя, включая слабоалкогольную продукцию и пиво.
31 января стало известно, что власти в 63 регионах России применили предоставленные на федеральном уровне полномочия по борьбе с «наливайками». Результаты мониторинга показали, что большинство субъектов РФ – 63 из 89 (70,8 %) – уже воспользовались полномочиями и ограничили время продажи алкогольных напитков. В основном это касается диапазона с 20:00 до 23:00 и с 8:00 до 11:00 с исключениями в праздничные дни.
В апреле 2024 г. вступил в силу закон, который позволил регионам ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общественного питания в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих к ним территориях. Исключение составили рестораны. Субъекты также получили право запрещать торговать пивом, сидром, пуаре, медовухой и пивными напитками при оказании услуг общепита везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.