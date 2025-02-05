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Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Ведомости

Председатель Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин в ходе заседания расширенной коллегии СК предложил запретить продажу любого алкоголя молодым людям, не достигшим 21-летия, сообщает ТАСС.

Бастрыкин пояснил, что такое решение может способствовать предупреждению алкоголизации молодежи. Запрет может коснуться всех видов алкоголя, включая слабоалкогольную продукцию и пиво.

31 января стало известно, что власти в 63 регионах России применили предоставленные на федеральном уровне полномочия по борьбе с «наливайками». Результаты мониторинга показали, что большинство субъектов РФ – 63 из 89 (70,8 %) – уже воспользовались полномочиями и ограничили время продажи алкогольных напитков. В основном это касается диапазона с 20:00 до 23:00 и с 8:00 до 11:00 с исключениями в праздничные дни.

В апреле 2024 г. вступил в силу закон, который позволил регионам ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общественного питания в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих к ним территориях. Исключение составили рестораны. Субъекты также получили право запрещать торговать пивом, сидром, пуаре, медовухой и пивными напитками при оказании услуг общепита везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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