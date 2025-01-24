Магазины «Бристоль» и «Красное & белое» стали закрываться в Вологодской области

Магазины «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group) начали закрываться в Вологодской области, где 1 марта вступит в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). Об этом свидетельствуют объявления о сдаче в аренду площадей, занимаемых торговыми точками указанных ритейлеров, размещенные в последние недели. С декабря 2024 г. на Avito размещено около 10 таких объявлений в Вологде и Череповце. «Помещение освободится с 25 января», – говорится в описании к одному из них. Судя по прикрепленной фотографии, сейчас на объекте работает магазин «Красное & белое». В объявлении о сдаче в аренду торговой площади в Череповце указано, что оно «освободится в январе».