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Магазины «Бристоль» и «Красное & белое» стали закрываться в Вологодской области

Другие ритейлеры пока не планируют изменений из-за вступающего в силу 1 марта сухого закона
Александр Тихонов
Анастасия Ковалева
Алкомаркетам в Вологодской области будет непросто, особенно после 1 марта
Алкомаркетам в Вологодской области будет непросто, особенно после 1 марта / Андрей Гордеев / Ведомости

Магазины «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group) начали закрываться в Вологодской области, где 1 марта вступит в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). Об этом свидетельствуют объявления о сдаче в аренду площадей, занимаемых торговыми точками указанных ритейлеров, размещенные в последние недели. С декабря 2024 г. на Avito размещено около 10 таких объявлений в Вологде и Череповце. «Помещение освободится с 25 января», – говорится в описании к одному из них. Судя по прикрепленной фотографии, сейчас на объекте работает магазин «Красное & белое». В объявлении о сдаче в аренду торговой площади в Череповце указано, что оно «освободится в январе».

«Ведомости» направили запрос в Mercury Retail Group. Представитель пресс-службы ритейлера «Красное & белое» сообщила «Ведомостям», что в компании не комментируют происходящее в Вологодской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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