По делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова арестована его внучка

По делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова арестована его внучкаЖенщина также проверяется на причастность к убийству супруги бывшего чиновника
Суд заключил под стражу внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Женщина проверяется на причастность к убийству экс-чиновника и его супруги. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Самарской области.
По данным ведомства, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. Пропавший и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 г. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
«В настоящее время на причастность проверяется внучка бывшего мэра, в отношении которой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным путем проверяются различные версии и мотивы произошедшего», – говорится в сообщении управления.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства бывшего мэра Самары и его супруги.
5 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Тархов и его жена Наталья погибли в результате стрельбы. При этом, по данным источников RTVI, супругов якобы не застрелили, а забили до смерти, после чего их тела целый месяц хранились в бочках. Незадолго до смерти экс-чиновник и его жена приехали в Россию из Финляндии, внучка же рассылала СМС с их телефонов уже после смерти, а также занималась распродажей имущества.