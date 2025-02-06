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По делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова арестована его внучка

Женщина также проверяется на причастность к убийству супруги бывшего чиновника
Ведомости

Суд заключил под стражу внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Женщина проверяется на причастность к убийству экс-чиновника и его супруги. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Самарской области.

По данным ведомства, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. Пропавший и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 г. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

«В настоящее время на причастность проверяется внучка бывшего мэра, в отношении которой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным путем проверяются различные версии и мотивы произошедшего», – говорится в сообщении управления.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства бывшего мэра Самары и его супруги.

5 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Тархов и его жена Наталья погибли в результате стрельбы. При этом, по данным источников RTVI, супругов якобы не застрелили, а забили до смерти, после чего их тела целый месяц хранились в бочках. Незадолго до смерти экс-чиновник и его жена приехали в Россию из Финляндии, внучка же рассылала СМС с их телефонов уже после смерти, а также занималась распродажей имущества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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