По делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова арестована его внучка

5 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Тархов и его жена Наталья погибли в результате стрельбы. При этом, по данным источников RTVI, супругов якобы не застрелили, а забили до смерти, после чего их тела целый месяц хранились в бочках. Незадолго до смерти экс-чиновник и его жена приехали в Россию из Финляндии, внучка же рассылала СМС с их телефонов уже после смерти, а также занималась распродажей имущества.