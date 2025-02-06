СК: внучка убитого экс-мэра Самары заранее купила химикаты для сокрытия следов
Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова заранее приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости для сокрытия убийства экс-чиновника и его супруги. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
По версии ведомства, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Уже установлены места, где фигурантка приобретала их, а также другие предметы, используемые в целях сокрытия следов.
Кроме того, в квартире подозреваемой обнаружены принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. В Самаре также найден проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка фигурантки.
По данным СК, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. Пропавший и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 г. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемой стала внучка убитых, суд арестовал ее.
5 февраля со ссылкой на источники RTVI сообщило, что Тархова и его супругу якобы забили до смерти, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. По данным СМИ, основной подозреваемой в убийстве является Екатерина Бельская – внучка погибших.