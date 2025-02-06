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СК: внучка убитого экс-мэра Самары заранее купила химикаты для сокрытия следов

Ведомости

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова заранее приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости для сокрытия убийства экс-чиновника и его супруги. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

По версии ведомства, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Уже установлены места, где фигурантка приобретала их, а также другие предметы, используемые в целях сокрытия следов.

Кроме того, в квартире подозреваемой обнаружены принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. В Самаре также найден проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка фигурантки.

По данным СК, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. Пропавший и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 г. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемой стала внучка убитых, суд арестовал ее.

5 февраля со ссылкой на источники RTVI сообщило, что Тархова и его супругу якобы забили до смерти, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. По данным СМИ, основной подозреваемой в убийстве является Екатерина Бельская – внучка погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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