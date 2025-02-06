СК: внучка убитого экс-мэра Самары заранее купила химикаты для сокрытия следов

По данным СК, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. Пропавший и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 г. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемой стала внучка убитых, суд арестовал ее.