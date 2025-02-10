СК возбудил дело о хищении более 300 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

Установлено, что Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило госконтракты на проведение строительных работ в Калининградской области. Общая стоимость контрактов составила более 900 млн руб. Обе фирмы были привлечены к их исполнению в качестве субподрядчиков. Следователи полагают, что с 2023 по 2024 г. Архипов, Евдокимов и Масленников израсходовали свыше 300 млн руб. на цели, не связанные с исполнением контрактов. Государству был причинен ущерб в особо крупном размере.