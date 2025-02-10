СК возбудил дело о хищении более 300 млн рублей при выполнении гособоронзаказа
Военные следователи возбудили уголовное дело против руководителей ООО «Комплитстрой групп» и ООО «Атенон» Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова по подозрению в хищении более 300 млн руб. бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.
Установлено, что Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило госконтракты на проведение строительных работ в Калининградской области. Общая стоимость контрактов составила более 900 млн руб. Обе фирмы были привлечены к их исполнению в качестве субподрядчиков. Следователи полагают, что с 2023 по 2024 г. Архипов, Евдокимов и Масленников израсходовали свыше 300 млн руб. на цели, не связанные с исполнением контрактов. Государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Фигуранты подозреваются в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).
10 февраля УФСБ России по Ростовской области сообщило, что бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК) в связи с хищением средств гособоронзаказа на подшипниковых заводах, включая ростовское ООО «10 ГПЗ». Оперативники установили, что подозреваемый, занимая указанную должность, согласовал кратное завышение стоимости специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков.