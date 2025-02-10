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СК возбудил дело о хищении более 300 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

Ведомости

Военные следователи возбудили уголовное дело против руководителей ООО «Комплитстрой групп» и ООО «Атенон» Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова по подозрению в хищении более 300 млн руб. бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

Установлено, что Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило госконтракты на проведение строительных работ в Калининградской области. Общая стоимость контрактов составила более 900 млн руб. Обе фирмы были привлечены к их исполнению в качестве субподрядчиков. Следователи полагают, что с 2023 по 2024 г. Архипов, Евдокимов и Масленников израсходовали свыше 300 млн руб. на цели, не связанные с исполнением контрактов. Государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Фигуранты подозреваются в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

10 февраля УФСБ России по Ростовской области сообщило, что бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК) в связи с хищением средств гособоронзаказа на подшипниковых заводах, включая ростовское ООО «10 ГПЗ». Оперативники установили, что подозреваемый, занимая указанную должность, согласовал кратное завышение стоимости специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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