На «Госуслугах» запустили первые региональные сервисы «жизненные ситуации»
В России впервые запустили региональные сервисы «жизненные ситуации» на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Эти сервисы представляют собой комплекс услуг, которые оказываются одновременно и в одном месте, что делает их удобными как для граждан, так и для бизнеса в конкретных ситуациях. Они сейчас запущены на едином портале госуслуг и региональных порталах оказания услуг.
Внедрение федеральных сервисов «жизненные ситуации» началось в 2023 г., сейчас уже реализовано 34 таких сервиса. Среди них – услуги для многодетных семей, а также для замены и восстановления документов, переезда в другие регионы и открытия бизнеса. Ими уже воспользовались 1,5 млн человек.
Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что граждане часто сталкиваются с необходимостью получать госуслуги как на федеральном, так и на региональном уровнях. Поэтому важно предоставить комфортные условия получения этих услуг вне зависимости от их уровня.
«Для этого мы запустили сервисы «жизненные ситуации», в том числе объединившие региональные услуги. Практика применения самых удачных из них будет распространена и на другие регионы. То есть какая-то часть «жизненных ситуаций», созданных в конкретном регионе, станет федеральной», – прокомментировал Григоренко.
Например, в Бурятии сервис «жизненная ситуация» помогает с оформлением ухода за пожилыми родственниками на дому и предоставлением соцработников для оказания помощи. В Ярославской области так можно узнать информацию о порядке подачи заявления на получение звания «ветеран труда». А в Рязанской области сервис помогает людям пройти диспансеризацию и профилактический осмотр.
Планируется, что до конца 2025 г. запустят еще 340 региональных сервисов «жизненные ситуации», что позволит увеличить общее количество таких сервисов до 425.
10 февраля в МВД предупредили о мошеннических звонках с обновлением аккаунта на портале «Госуслуги». Правоохранители рассказали, что представители портала никогда не обзванивают пользователей, так как это технически невозможно.