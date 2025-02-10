Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

На «Госуслугах» запустили первые региональные сервисы «жизненные ситуации»

Ведомости

В России впервые запустили региональные сервисы «жизненные ситуации» на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Эти сервисы представляют собой комплекс услуг, которые оказываются одновременно и в одном месте, что делает их удобными как для граждан, так и для бизнеса в конкретных ситуациях. Они сейчас запущены на едином портале госуслуг и региональных порталах оказания услуг.

Внедрение федеральных сервисов «жизненные ситуации» началось в 2023 г., сейчас уже реализовано 34 таких сервиса. Среди них – услуги для многодетных семей, а также для замены и восстановления документов, переезда в другие регионы и открытия бизнеса. Ими уже воспользовались 1,5 млн человек.

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что граждане часто сталкиваются с необходимостью получать госуслуги как на федеральном, так и на региональном уровнях. Поэтому важно предоставить комфортные условия получения этих услуг вне зависимости от их уровня.

«Для этого мы запустили сервисы «жизненные ситуации», в том числе объединившие региональные услуги. Практика применения самых удачных из них будет распространена и на другие регионы. То есть какая-то часть «жизненных ситуаций», созданных в конкретном регионе, станет федеральной», – прокомментировал Григоренко.

Например, в Бурятии сервис «жизненная ситуация» помогает с оформлением ухода за пожилыми родственниками на дому и предоставлением соцработников для оказания помощи. В Ярославской области так можно узнать информацию о порядке подачи заявления на получение звания «ветеран труда». А в Рязанской области сервис помогает людям пройти диспансеризацию и профилактический осмотр.

Планируется, что до конца 2025 г. запустят еще 340 региональных сервисов «жизненные ситуации», что позволит увеличить общее количество таких сервисов до 425.

10 февраля в МВД предупредили о мошеннических звонках с обновлением аккаунта на портале «Госуслуги». Правоохранители рассказали, что представители портала никогда не обзванивают пользователей, так как это технически невозможно.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных