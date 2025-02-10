На «Госуслугах» запустили первые региональные сервисы «жизненные ситуации»

Эти сервисы представляют собой комплекс услуг, которые оказываются одновременно и в одном месте, что делает их удобными как для граждан, так и для бизнеса в конкретных ситуациях. Они сейчас запущены на едином портале госуслуг и региональных порталах оказания услуг.