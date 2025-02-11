Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 9,5%Документ принят в первом чтении и в целом
Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении и в целом закон об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г.
Фактический уровень инфляции за прошедший год составил 9,5%. Согласно документу, пенсии будут проиндексированы с 1 января 2025 г. на 9,5%. Пенсии индексируются лицам, проходившим военную службу, и членам их семей.
Проиндексировать пенсии военным поручил президент России Владимир Путин. 3 февраля комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект об индексации пенсий военным пенсионерам. Правительство внесло
документ на рассмотрение в Госдуму 8 февраля.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что проект об индексации пенсий военным будет рассмотрен нижней палатой парламента в приоритетном порядке. Он указал, что военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов должны как можно быстрее получить повышенные выплаты.
11 февраля комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал и рекомендовал верхней палате одобрить законопроект.