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Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 9,5%

Документ принят в первом чтении и в целом
Ведомости

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении и в целом закон об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г.

Фактический уровень инфляции за прошедший год составил 9,5%. Согласно документу, пенсии будут проиндексированы с 1 января 2025 г. на 9,5%. Пенсии индексируются лицам, проходившим военную службу, и членам их семей.

Проиндексировать пенсии военным поручил президент России Владимир Путин. 3 февраля комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект об индексации пенсий военным пенсионерам. Правительство внесло
документ на рассмотрение в Госдуму 8 февраля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что проект об индексации пенсий военным будет рассмотрен нижней палатой парламента в приоритетном порядке. Он указал, что военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов должны как можно быстрее получить повышенные выплаты.

11 февраля комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал и рекомендовал верхней палате одобрить законопроект.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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