Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 9,5%

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что проект об индексации пенсий военным будет рассмотрен нижней палатой парламента в приоритетном порядке. Он указал, что военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов должны как можно быстрее получить повышенные выплаты.