Комитет Совета Федерации поддержал проект об индексации пенсий военным на 9,5%
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате одобрить законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г. Об этом сообщает ТАСС.
Фактический уровень инфляции за прошлый год составил 9,5%. Согласно документу, пенсии проиндексируют с 1 января 2025 г. на 9,5%. Пенсии индексируются лицам, проходившим военную службу, и членам их семей.
3 февраля комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам. 8 февраля правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов должны как можно быстрее получить повышенные выплаты.