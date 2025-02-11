Комитет Совета Федерации поддержал проект об индексации пенсий военным на 9,5%

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате одобрить законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции за 2024 г. Об этом сообщает ТАСС.