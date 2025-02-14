В Москве из-за отравления госпитализированы 20 постояльцев хостела
В Москве 20 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис» госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести из-за отравления, сообщает столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.
В сообщении указано, что все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме. Отмечается также, что управление Роспотребнадзора по Москве совместно со столичным департаментом здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование по данному случаю.
Управление Роспотребнадзора по Москве отмечает, что госпитализированные являются строительными рабочими, питались они по месту работы. Ситуация находится на контроле ведомства.
13 февраля в Москве на Большой Грузинской улице на два месяца закрыли кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» после отравления посетителя. После обращения посетителя в кафе по согласованию с прокуратурой Москвы была проведена проверка. Специалисты ведомства выявили грубые нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, в готовых блюдах, которые продавались в точке, были найдены бактерии группы кишечной палочки.