В Москве из-за отравления госпитализированы 20 постояльцев хостела

13 февраля в Москве на Большой Грузинской улице на два месяца закрыли кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» после отравления посетителя. После обращения посетителя в кафе по согласованию с прокуратурой Москвы была проведена проверка. Специалисты ведомства выявили грубые нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, в готовых блюдах, которые продавались в точке, были найдены бактерии группы кишечной палочки.