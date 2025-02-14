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В Москве из-за отравления госпитализированы 20 постояльцев хостела

Ведомости

В Москве 20 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис» госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести из-за отравления, сообщает столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме. Отмечается также, что управление Роспотребнадзора по Москве совместно со столичным департаментом здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование по данному случаю.

Управление Роспотребнадзора по Москве отмечает, что госпитализированные являются строительными рабочими, питались они по месту работы. Ситуация находится на контроле ведомства.

13 февраля в Москве на Большой Грузинской улице на два месяца закрыли кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» после отравления посетителя. После обращения посетителя в кафе по согласованию с прокуратурой Москвы была проведена проверка. Специалисты ведомства выявили грубые нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, в готовых блюдах, которые продавались в точке, были найдены бактерии группы кишечной палочки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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