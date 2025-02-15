Депутат напомнил о прогнозе Жириновского про возрождение нацизма на Украине

Проводящаяся каждый год с 1963 г. Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference – MSC) проходит с 14 по 16 февраля. Мероприятие, где на сессиях и в кулуарах обсуждают вопросы региональной и мировой безопасности, традиционно посещают главы государств, другие политики и дипломаты, военные, представители бизнеса и НКО, эксперты.