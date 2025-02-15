Депутат напомнил о прогнозе Жириновского про возрождение нацизма на Украине
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский (умер в апреле 2022 г. от последствий ковида) считал в 2017 г., что возрожденный нацизм на Украине приведет к последствиям для Европы. Его написанную от руки записку опубликовал депутат ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», – писал Жириновский.
Депутат считает, что эти слова – «не пророчество, а жесткий и правдивый прогноз», и они являются лучшим комментарием к итогам Мюнхенской конференции.
Проводящаяся каждый год с 1963 г. Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference – MSC) проходит с 14 по 16 февраля. Мероприятие, где на сессиях и в кулуарах обсуждают вопросы региональной и мировой безопасности, традиционно посещают главы государств, другие политики и дипломаты, военные, представители бизнеса и НКО, эксперты.