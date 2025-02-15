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Депутат напомнил о прогнозе Жириновского про возрождение нацизма на Украине

Ведомости

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский (умер в апреле 2022 г. от последствий ковида) считал в 2017 г., что возрожденный нацизм на Украине приведет к последствиям для Европы. Его написанную от руки записку опубликовал депутат ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», – писал Жириновский.

Депутат считает, что эти слова – «не пророчество, а жесткий и правдивый прогноз», и они являются лучшим комментарием к итогам Мюнхенской конференции. 

Проводящаяся каждый год с 1963 г. Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference – MSC) проходит с 14 по 16 февраля. Мероприятие, где на сессиях и в кулуарах обсуждают вопросы региональной и мировой безопасности, традиционно посещают главы государств, другие политики и дипломаты, военные, представители бизнеса и НКО, эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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