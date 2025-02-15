В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты
В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты ограничения на полеты, которые вводились утром 15 февраля для обеспечения безопасности, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорты в трех регионах возобновили работу в 08:45 мск, уточнили в Росавиации. Во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета: один летел Астрахань, другой выполнял рейс во Владикавказ.
Ограничения утром 15 февраля были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Грозного и еще четырех городов. В Волгограде аэропорт «Гумрак» возобновил работу в 07:19, позднее ограничения были сняты в Саратове, Калуге и Ульяновске.
Минобороны РФ в этот же день сообщило об уничтожении 40 дронов: над Волгоградской областью - 17, Калужской - 12, Ростовской - девять и Саратовской - два.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территорию региона, БПЛА перехвачены и нейтрализованы. По предварительным данным, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание, его уже ликвидировали. В администрации региона позднее также рассказали, что на юге Волгограда обломки БПЛА упали на кровлю жилого дома, был поврежден припаркованный автомобиль, а один человек получил легкие травмы.
На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области после падения беспилотника загорелось одно строение, написал также губернатор региона Владислав Шапша. По предварительным данным, никто не пострадал, на место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа.