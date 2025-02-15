В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территорию региона, БПЛА перехвачены и нейтрализованы. По предварительным данным, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание, его уже ликвидировали. В администрации региона позднее также рассказали, что на юге Волгограда обломки БПЛА упали на кровлю жилого дома, был поврежден припаркованный автомобиль, а один человек получил легкие травмы.