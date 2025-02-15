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В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты

Ведомости

В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты ограничения на полеты, которые вводились утром 15 февраля для обеспечения безопасности, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорты в трех регионах возобновили работу в 08:45 мск, уточнили в Росавиации. Во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета: один летел Астрахань, другой выполнял рейс во Владикавказ.

Ограничения утром 15 февраля были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Грозного и еще четырех городов. В Волгограде аэропорт «Гумрак» возобновил работу в 07:19, позднее ограничения были сняты в Саратове, Калуге и Ульяновске.

Минобороны РФ в этот же день сообщило об уничтожении 40 дронов: над Волгоградской областью - 17, Калужской - 12, Ростовской - девять и Саратовской - два.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территорию региона, БПЛА перехвачены и нейтрализованы. По предварительным данным, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание, его уже ликвидировали. В администрации региона позднее также рассказали, что на юге Волгограда обломки БПЛА упали на кровлю жилого дома, был поврежден припаркованный автомобиль, а один человек получил легкие травмы.

На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе Калужской области после падения беспилотника загорелось одно строение, написал также губернатор региона Владислав Шапша. По предварительным данным, никто не пострадал, на место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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